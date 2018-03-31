Какую роль в нашей жизни играют гормоны?

Гор­мо­ны – хи­ми­чес­кие ве­щест­ва, с по­мощью ко­то­рых раз­ные час­ти на­ше­го ор­га­низ­ма об­ме­ни­ва­ют­ся ин­фор­ма­ци­ей.

Спе­ци­аль­ные эн­док­рин­ные же­ле­зы и от­дель­ные клет­ки, рас­по­ло­жен­ные в са­мых раз­ных мес­тах – на­при­мер, на стен­ках же­луд­ка или (о ужас!), в под­кож­ной жи­ро­вой клет­чат­ке, вы­де­ля­ют гор­мо­ны в кровь, а дру­гие ор­га­ны и тка­ни улав­ли­ва­ют пе­ре­дан­ную та­ким спо­со­бом ин­фор­ма­цию.

Ос­нов­ные (жен­ские) гор­мо­ны

Так по­лу­чи­лось, что жен­щин счи­та­ют бо­лее за­ви­си­мы­ми от гор­мо­нов, чем муж­чин. Это ерун­да с точ­ки зре­ния био­ло­гии, но по­яви­лось та­кое мне­ние по двум объ­ек­тив­ным при­чи­нам.

•Во-пер­вых - ре­гу­ли­ру­е­мо­го гор­мо­на­ми ме­сяч­но­го цик­ла (ко­ле­ба­ния на­стро­е­ния и са­мо­чувст­вия муж­чин не так пред­ска­зу­е­мы).

•Во-вто­рых – час­то имен­но от со­сто­я­ния эн­док­рин­ной сис­те­мы за­ви­сит, удаст­ся ли жен­щи­не бла­го­по­луч­но за­бе­ре­ме­неть и ро­дить ре­бен­ка, а это мно­ги­ми рас­смат­ри­ва­ет­ся как глав­ная жен­ская функ­ция.

Ос­нов­ные жен­ские гор­мо­ны (хо­тя они в не­боль­ших ко­ли­чест­вах вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся и в муж­ском ор­га­низ­ме) – эст­ро­ге­ны и про­гес­те­рон.

Эст­ро­ге­ны – груп­па гор­мо­нов, по­сто­ян­но вы­ра­ба­ты­ва­ю­щих­ся яич­ни­ка­ми с на­ча­ла мо­мен­та по­ло­во­го со­зре­ва­ния и до на­ча­ла кли­мак­те­ри­чес­ко­го пе­ри­о­да. В раз­ных фа­зах мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла ко­ли­чест­во эст­ро­ге­нов раз­лич­но.

Они ре­гу­ли­ру­ют мен­ст­ру­аль­ный цикл, и кро­ме то­го - за­щи­ща­ют со­су­ды от об­ра­зо­ва­ния на стен­ках хо­лес­те­ри­но­вых бля­шек, ре­гу­ли­ру­ют вод­но-со­ле­вой об­мен, уве­ли­чи­ва­ют упру­гость ко­жи, ре­гу­ли­ру­ют де­я­тель­ность саль­ных же­лез (имен­но по­это­му при­знак здо­ро­вой жен­щи­ны в рас­цве­те лет – си­я­ю­щая, увлаж­нен­ная ко­жа).

Отве­ча­ют эти гор­мо­ны и за проч­ность кос­тей: они сти­му­ли­ру­ют об­ра­зо­ва­ние но­вой кост­ной тка­ни, за­дер­жи­вая в ней не­об­хо­ди­мые ве­щест­ва - каль­ций и фос­фор. По­это­му в ме­но­па­у­зе, ког­да уро­вень эст­ро­ге­нов в ор­га­низ­ме сни­жа­ет­ся, у жен­щин не­ред­ки пе­ре­ло­мы или раз­ви­тие ос­тео­по­ро­за.

Про­гес­ти­ны (про­гес­те­рон) в жен­ском ор­га­низ­ме вы­пол­ня­ют мно­жест­во функ­ций – от фор­ми­ро­ва­ния мо­лоч­ных же­лез у де­во­чек до обес­пе­че­ния воз­мож­нос­ти на­ступ­ле­ния и под­дер­жа­ния бе­ре­мен­нос­ти. С про­гес­ти­но­вой не­до­ста­точ­ностью свя­зы­ва­ют бо­лез­нен­ность мен­ст­ру­а­ций и мно­гие про­яв­ле­ния пред­мен­ст­ру­аль­но­го син­дро­ма.

Эти гор­мо­ны тес­но вза­и­мос­вя­за­ны друг с дру­гом, а так­же с дру­ги­ми гор­мо­на­ми. Что­бы разо­брать­ся в этом, тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное об­ра­зо­ва­ние. Имен­но по­это­му по­ста­вить точ­ный ди­аг­ноз и на­зна­чить гор­мо­наль­ные пре­па­ра­ты мо­гут толь­ко вра­чи, а за­ни­мать­ся са­мо­ле­че­ни­ем, хо­тя бы и тра­ва­ми, край­ней опас­но.

Вы ведь не бу­де­те сту­чать по пра­ба­буш­ки­ным ме­ха­ни­чес­ким ча­си­кам, если они ста­ли ба­рах­лить? А эн­док­рин­ная сис­те­ма ещё слож­нее и тонь­ше ан­тик­вар­но­го ча­со­во­го ме­ха­низ­ма.

Об­ра­ти­тесь к вра­чу, если:

•Вы за­ме­ча­е­те у се­бя ча­с­тые пе­ре­па­ды на­стро­е­ния и раз­дра­жи­тель­ность.

•Про­бле­мы со сном в пред­мен­ст­ру­аль­ный и мен­ст­ру­аль­ный пе­ри­од.

Эти при­зна­ки мо­гут го­во­рить о на­ру­ше­нии ба­лан­са эст­ро­ге­нов и про­гес­ти­нов. Ква­ли­фи­ци­ро­ван­ный ги­не­ко­лог или эн­док­ри­но­лог, ги­не­ко­лог-эн­док­ри­но­лог по­мо­жет вам нор­ма­ли­зо­вать со­сто­я­ние и пре­дуп­ре­дить воз­мож­ные про­бле­мы со здо­ровь­ем.

Если ба­ланс на­ру­шен:За­бо­ле­ва­ния эн­док­рин­ной сис­те­мы раз­ви­ва­ют­ся вследст­вие ли­бо не­до­ста­точ­ный, ли­бо из­бы­точ­ной вы­ра­бот­ки гор­мо­нов.

Гор­мо­ны яв­ля­ют­ся свя­зу­ю­щим зве­ном раз­лич­ных сис­тем ор­га­низ­ма, по­это­му сбои в эн­док­рин­ной сис­те­ме мо­гут за­тра­ги­вать од­нов­ре­мен­но не­сколь­ко ор­га­нов и сис­тем. Пом­ни­те, что при своев­ре­мен­ном об­ра­ще­нии к вра­чу-эн­док­ри­но­ло­гу ле­че­ние бу­дет наибо­лее эф­фек­тив­ным.

Мож­но вы­де­лить не­ко­то­рые спе­ци­фи­чес­кие про­бле­мы, при воз­ник­но­ве­нии ко­то­рых нуж­но не­за­мед­ли­тель­но об­ра­щать­ся к спе­ци­а­лис­ту.

Про­бле­мы с ре­про­дук­ци­ей

Поч­ти все гор­мо­ны, вы­ра­ба­ты­ва­е­мые в ор­га­нах внут­рен­ней сек­ре­ции, ока­зы­ва­ют вли­я­ние на по­ло­вую функ­цию. К бес­пло­дию мо­гут при­вес­ти гор­мо­наль­но-ак­тив­ные опу­хо­ли ги­по­фи­за, па­то­ло­гия щи­то­вид­ной же­ле­зы и над­по­чеч­ни­ков, раз­лич­ные вос­па­ли­тель­ные за­бо­ле­ва­ния ор­га­нов эн­док­рин­ной сис­те­мы, и т.д.

Для своев­ре­мен­но­го вы­яв­ле­ния этих серь­ез­ных за­бо­ле­ва­ний все па­ци­ен­ты, стра­да­ю­щие на­ру­ше­ни­я­ми ре­про­дук­тив­ной функ­ции (бес­пло­дие, не­вы­на­ши­ва­ние бе­ре­мен­нос­ти), обя­за­тель­но долж­ны прой­ти об­сле­до­ва­ние у вра­ча-эн­док­ри­но­ло­га.

На­ру­ше­ния мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла так­же мо­гут быть свя­за­ны с функ­ци­о­наль­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми же­лез внут­рен­ней сек­ре­ции. Дан­ные на­ру­ше­ния хо­ро­шо под­да­ют­ся ле­че­нию при своев­ре­мен­ном вы­яв­ле­нии.

Мно­гие жен­щи­ны, об­ра­ща­ю­щи­е­ся за по­мощью по по­во­ду на­ру­ше­ния мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла, стра­да­ют так на­зы­ва­е­мым «син­дром по­ли­кис­тоз­ных яич­ни­ков». Ос­нов­ные при­зна­ки син­дро­ма - уси­лен­ный рост во­лос на ли­це, жи­во­те, гру­ди, по­яв­ле­ние угре­вой сы­пи. Ле­че­ние про­во­дить­ся со­вмест­но эн­док­ри­но­ло­гом и ги­не­ко­ло­гом.

При этом за­бо­ле­ва­нии про­ис­хо­дит уплот­не­ние кап­су­лы яич­ни­ков, на­ру­ша­ет­ся про­цесс об­ра­зо­ва­ния жен­ских по­ло­вых гор­мо­нов. При­чи­ной дан­ных на­ру­ше­ний мо­жет быть как фер­мен­та­тив­ный де­фект в яич­ни­ках или над­по­чеч­ни­ках, так и дис­функ­ция ги­по­та­ла­мо- ги­по­фи­зар­ной сис­те­мы.

В ре­зуль­та­те че­го, в ор­га­низ­ме жен­щи­ны по­вы­ша­ет­ся со­дер­жа­ние муж­ских по­ло­вых гор­мо­нов, на­ру­ша­ет­ся мен­ст­ру­аль­ный цикл, и, как ре­зуль­тат - бес­пло­дие.

Ко­ле­ба­ния ве­са

Как ожи­ре­ние, так и бес­при­чин­ное по­ху­да­ние мо­гут быть следст­ви­ем тя­же­лых эн­док­рин­ных за­бо­ле­ва­ний (диф­фуз­ный ток­си­чес­кий зоб, не­до­ста­точ­ность ко­ры над­по­чеч­ни­ков, са­хар­ный диа­бет).

Да­же при от­сут­ст­вии серь­ез­ных за­бо­ле­ва­ний при вы­ра­жен­ном де­фи­ци­те мас­сы те­ла мо­жет воз­ник­нуть де­фи­цит по­ло­вых гор­мо­нов, так как опре­де­лен­ная до­ля жен­ских по­ло­вых гор­мо­нов вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся в под­кож­ной жи­ро­вой клет­чат­ке. Ну а из­бы­ток жи­ро­вой тка­ни (из­бы­ток! опре­де­лен­ное ко­ли­чест­во жи­ра в те­ле – нор­ма!) – про­бле­ма не толь­ко эс­те­ти­чес­кая.

Чем боль­ше жи­ро­вой тка­ни, тем ни­же ко­ли­чест­во эст­ро­ге­нов и их ак­тив­ность. По­это­му при ожи­ре­нии об­на­ру­жи­ва­ют­ся и на­ру­ше­ния ре­про­дук­тив­ной функ­ции жен­щи­ны, со­кра­ща­ет­ся ко­ли­чест­во ову­ля­ций, воз­ни­ка­ют из­ме­не­ния эн­до­мет­рия (с рис­ком раз­ви­тия ра­ка эн­до­мет­рия, яич­ни­ков, мо­лоч­ных же­лез, са­мо­про­из­воль­ным пре­ры­ва­ни­ем бе­ре­мен­нос­ти, ос­лож­нен­ным те­че­ни­ем бе­ре­мен­нос­ти и ро­дов).

Имен­но по­это­му ос­нов­ным эта­пом ле­че­ния на­ру­ше­ния ре­про­дук­тив­ной функ­ции для жен­щин с ожи­ре­ни­ем яв­ля­ет­ся сни­же­ние мас­сы те­ла, при этом из­ме­ня­ет­ся гор­мо­наль­ный про­филь туч­ных жен­щин, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся мен­ст­ру­аль­ный цикл у 80%, уве­ли­чи­ва­ет­ся час­то­та бе­ре­мен­нос­тей при­мер­но на 29%.

В СМ-Кли­ни­ке раз­ра­бо­та­ны спе­ци­аль­ные про­грам­мы для ле­че­ния на­ру­ше­ний мен­ст­ру­аль­но­го цик­ла, син­дро­ма по­ли­кис­тоз­ных яич­ни­ков, бес­пло­дия у жен­щин с ожи­ре­ни­ем. Про­грам­ма сни­же­ния мас­сы те­ла вклю­ча­ет в се­бя ре­дук­ци­он­ную ди­е­ту, фи­зи­чес­кие на­груз­ки, а так­же ме­ди­ка­мен­тоз­ную те­ра­пию ожи­ре­ния.

До­стиг­ну­то­го ре­зуль­та­та обыч­но до­ста­точ­но для вос­ста­нов­ле­ния на­ру­ше­ний мен­ст­ру­аль­ной функ­ции, да­же без до­пол­ни­тель­ной гор­мо­наль­ных те­ра­пии. Она про­во­дит­ся вто­рым эта­пом, если вос­ста­нов­ле­ния не про­изо­шло.

Са­хар­ный диа­бет

Од­ним из очень слож­ных и серь­ез­ных за­бо­ле­ва­ний эн­док­рин­ной сис­те­мы яв­ля­ет­ся са­хар­ный диа­бет. У жен­щин, име­ю­щих это за­бо­ле­ва­ние, мо­гут воз­ни­кать про­бле­мы с вы­на­ши­ва­ни­ем бе­ре­мен­нос­ти. По­это­му при пла­ни­ро­ва­нии бе­ре­мен­нос­ти и все­го пе­ри­о­да ее про­те­ка­ния жен­щи­на, стра­да­ю­щая са­хар­ным диа­бе­том, долж­на на­хо­дить­ся под по­сто­ян­ным на­блю­де­ни­ем вра­ча-эн­док­ри­но­ло­га и ги­не­ко­ло­га.

Эн­док­рин­ные на­ру­ше­ния кли­мак­те­ри­чес­ко­го пе­ри­о­да

Ме­но­па­у­за (пре­кра­ще­ние мен­ст­ру­а­ций) - это толь­ко од­но из це­ло­го ря­да ана­то­ми­чес­ких, фи­зио­ло­ги­чес­ких и пси­хо­ло­ги­чес­ких из­ме­не­ний, от­но­ся­щих­ся к кли­мак­те­ри­чес­ко­му пе­ри­о­ду. Этот пе­ре­ход, как пра­ви­ло, за­ни­ма­ет де­ся­ти­ле­тие (45-55 лет). Кли­мак­те­ри­чес­кий пе­ри­од со­про­вож­да­ет­ся мно­жест­вом субъ­ек­тив­ных и объ­ек­тив­ных симп­то­мов и из­ме­не­ни­я­ми об­ме­на ве­ществ, глав­ной при­чи­ной ко­то­рых слу­жит зна­чи­тель­ное сни­же­ние уров­ня эст­ро­ге­нов.

Кли­мак­те­ри­чес­кий син­дром обыч­но со­про­вож­да­ет­ся «при­ли­ва­ми» (из­ну­ря­ю­щи­ми жен­щин), пло­хим на­стро­е­ни­ем и са­мо­чувст­ви­ем, по­вы­ше­ни­ем ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния и т.д. При на­ступ­ле­нии кли­мак­са по­ка­зы­вать­ся ги­не­ко­ло­гу не­об­хо­ди­мо каж­дые по­лго­да.

Спе­ци­а­лист мо­жет по­мочь сни­зить все пе­ре­жи­ва­ния свя­зан­ные с фи­зио­ло­ги­чес­ки­ми из­ме­не­ни­я­ми в ор­га­низ­ме.

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