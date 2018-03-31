Какую роль в нашей жизни играют гормоны?
Химические вещества, с помощью которых разные части нашего организма обмениваются информацией...
Гормоны – химические вещества, с помощью которых разные части нашего организма обмениваются информацией.
Специальные эндокринные железы и отдельные клетки, расположенные в самых разных местах – например, на стенках желудка или (о ужас!), в подкожной жировой клетчатке, выделяют гормоны в кровь, а другие органы и ткани улавливают переданную таким способом информацию.
Основные (женские) гормоны
Так получилось, что женщин считают более зависимыми от гормонов, чем мужчин. Это ерунда с точки зрения биологии, но появилось такое мнение по двум объективным причинам.
•Во-первых - регулируемого гормонами месячного цикла (колебания настроения и самочувствия мужчин не так предсказуемы).
•Во-вторых – часто именно от состояния эндокринной системы зависит, удастся ли женщине благополучно забеременеть и родить ребенка, а это многими рассматривается как главная женская функция.
Основные женские гормоны (хотя они в небольших количествах вырабатываются и в мужском организме) – эстрогены и прогестерон.
Эстрогены – группа гормонов, постоянно вырабатывающихся яичниками с начала момента полового созревания и до начала климактерического периода. В разных фазах менструального цикла количество эстрогенов различно.
Они регулируют менструальный цикл, и кроме того - защищают сосуды от образования на стенках холестериновых бляшек, регулируют водно-солевой обмен, увеличивают упругость кожи, регулируют деятельность сальных желез (именно поэтому признак здоровой женщины в расцвете лет – сияющая, увлажненная кожа).
Отвечают эти гормоны и за прочность костей: они стимулируют образование новой костной ткани, задерживая в ней необходимые вещества - кальций и фосфор. Поэтому в менопаузе, когда уровень эстрогенов в организме снижается, у женщин нередки переломы или развитие остеопороза.
Прогестины (прогестерон) в женском организме выполняют множество функций – от формирования молочных желез у девочек до обеспечения возможности наступления и поддержания беременности. С прогестиновой недостаточностью связывают болезненность менструаций и многие проявления предменструального синдрома.
Эти гормоны тесно взаимосвязаны друг с другом, а также с другими гормонами. Чтобы разобраться в этом, требуется специальное образование. Именно поэтому поставить точный диагноз и назначить гормональные препараты могут только врачи, а заниматься самолечением, хотя бы и травами, крайней опасно.
Вы ведь не будете стучать по прабабушкиным механическим часикам, если они стали барахлить? А эндокринная система ещё сложнее и тоньше антикварного часового механизма.
Обратитесь к врачу, если:
•Вы замечаете у себя частые перепады настроения и раздражительность.
•Проблемы со сном в предменструальный и менструальный период.
Эти признаки могут говорить о нарушении баланса эстрогенов и прогестинов. Квалифицированный гинеколог или эндокринолог, гинеколог-эндокринолог поможет вам нормализовать состояние и предупредить возможные проблемы со здоровьем.
Если баланс нарушен:Заболевания эндокринной системы развиваются вследствие либо недостаточный, либо избыточной выработки гормонов.
Гормоны являются связующим звеном различных систем организма, поэтому сбои в эндокринной системе могут затрагивать одновременно несколько органов и систем. Помните, что при своевременном обращении к врачу-эндокринологу лечение будет наиболее эффективным.
Можно выделить некоторые специфические проблемы, при возникновении которых нужно незамедлительно обращаться к специалисту.
Проблемы с репродукцией
Почти все гормоны, вырабатываемые в органах внутренней секреции, оказывают влияние на половую функцию. К бесплодию могут привести гормонально-активные опухоли гипофиза, патология щитовидной железы и надпочечников, различные воспалительные заболевания органов эндокринной системы, и т.д.
Для своевременного выявления этих серьезных заболеваний все пациенты, страдающие нарушениями репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременности), обязательно должны пройти обследование у врача-эндокринолога.
Нарушения менструального цикла также могут быть связаны с функциональными нарушениями желез внутренней секреции. Данные нарушения хорошо поддаются лечению при своевременном выявлении.
Многие женщины, обращающиеся за помощью по поводу нарушения менструального цикла, страдают так называемым «синдром поликистозных яичников». Основные признаки синдрома - усиленный рост волос на лице, животе, груди, появление угревой сыпи. Лечение проводиться совместно эндокринологом и гинекологом.
При этом заболевании происходит уплотнение капсулы яичников, нарушается процесс образования женских половых гормонов. Причиной данных нарушений может быть как ферментативный дефект в яичниках или надпочечниках, так и дисфункция гипоталамо- гипофизарной системы.
В результате чего, в организме женщины повышается содержание мужских половых гормонов, нарушается менструальный цикл, и, как результат - бесплодие.
Колебания веса
Как ожирение, так и беспричинное похудание могут быть следствием тяжелых эндокринных заболеваний (диффузный токсический зоб, недостаточность коры надпочечников, сахарный диабет).
Даже при отсутствии серьезных заболеваний при выраженном дефиците массы тела может возникнуть дефицит половых гормонов, так как определенная доля женских половых гормонов вырабатывается в подкожной жировой клетчатке. Ну а избыток жировой ткани (избыток! определенное количество жира в теле – норма!) – проблема не только эстетическая.
Чем больше жировой ткани, тем ниже количество эстрогенов и их активность. Поэтому при ожирении обнаруживаются и нарушения репродуктивной функции женщины, сокращается количество овуляций, возникают изменения эндометрия (с риском развития рака эндометрия, яичников, молочных желез, самопроизвольным прерыванием беременности, осложненным течением беременности и родов).
Именно поэтому основным этапом лечения нарушения репродуктивной функции для женщин с ожирением является снижение массы тела, при этом изменяется гормональный профиль тучных женщин, восстанавливается менструальный цикл у 80%, увеличивается частота беременностей примерно на 29%.
В СМ-Клинике разработаны специальные программы для лечения нарушений менструального цикла, синдрома поликистозных яичников, бесплодия у женщин с ожирением. Программа снижения массы тела включает в себя редукционную диету, физические нагрузки, а также медикаментозную терапию ожирения.
Достигнутого результата обычно достаточно для восстановления нарушений менструальной функции, даже без дополнительной гормональных терапии. Она проводится вторым этапом, если восстановления не произошло.
Сахарный диабет
Одним из очень сложных и серьезных заболеваний эндокринной системы является сахарный диабет. У женщин, имеющих это заболевание, могут возникать проблемы с вынашиванием беременности. Поэтому при планировании беременности и всего периода ее протекания женщина, страдающая сахарным диабетом, должна находиться под постоянным наблюдением врача-эндокринолога и гинеколога.
Эндокринные нарушения климактерического периода
Менопауза (прекращение менструаций) - это только одно из целого ряда анатомических, физиологических и психологических изменений, относящихся к климактерическому периоду. Этот переход, как правило, занимает десятилетие (45-55 лет). Климактерический период сопровождается множеством субъективных и объективных симптомов и изменениями обмена веществ, главной причиной которых служит значительное снижение уровня эстрогенов.
Климактерический синдром обычно сопровождается «приливами» (изнуряющими женщин), плохим настроением и самочувствием, повышением артериального давления и т.д. При наступлении климакса показываться гинекологу необходимо каждые полгода.
Специалист может помочь снизить все переживания связанные с физиологическими изменениями в организме.