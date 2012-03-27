Луковый суп для похудения отлично подходит тем, кто тяжело переносит голодание. Это сытно и вкусно. При этом, диета на луковом супе позволяет похудеть за неделю в домашних условиях на 5 кг без каких-либо усилий! Если все делать правильно, то на третий день диеты можно потерять примерно 1,5-2 кг. За счет чего достигается такой результат? Все просто! Диета на луковом супе состоит из продуктов, не содержащих жиров. Даже больше, лук и зелень способствуют расщеплению жиров. А зеленые овощи имеют отрицательную каллорийность, т.е. на их переработку организм тратит больше энергии, чем они в себе несут. Благодаря чему вы и сможете легко похудеть за неделю в домашних условиях.

Как приготовить луковый суп для похудения

Возьмите некрупный кочан капусты, 6 средних луковиц, помидоры по вкусу, 2 зеленых перца, пучок сельдерея. Все овощи порежьте и залейте холодной водой. Доведите до кипения и прокипятите минут 10, после чего варите на медленном огне. Не обязательно дожидаться пока овощи разварятся и станут совсем мягкими, можно их оставить слегка недоваренными, полезней будет.

Соль и специи добавьте по вкусу, можете использовать соус карри или овощной бульонный кубик. Но старайтесь не увлекаться специями, так как от них только увеличивается аппетит, и чувство насыщения приходит гораздо позднее.

Меню диеты на луковом супе

В течение недели луковый суп можно есть в любом количестве (в рамках разумного конечно). А остальные продукты распределить следующим образом:

1 день. Суп и фрукты. В течение дня можно есть суп и любые фрукты, избегая высококаллорийных – бананов, винограда и т.д.

2 день. Луковый суп и овощи. Второй день можно разбавить любыми овощами. Овощи лучше есть свежими, но если вы решите слегка потушить, то не используйте масла. А если отварить – без соли. Картофель лучше есть печеным.

3 день. Вновь луковый суп, фрукты и овощи (исключая картофель).

4 день. Луковый суп, овощи и фрукты (можно добавить в дневной рацион несколько бананов).

5 день. Луковый суп, постное мясо и помидоры. Сегодня в рацион можно добавить 400-500 гр. отварной нежирной говядины, курятины (без кожи, лучше грудку), или рыбы. Плюс свежие помидоры в любом количестве. Если нет свежих, то можно банку консервированных в собственном соку. Без фруктов.

6 день. Луковый суп, говядина и зеленые листовые овощи. Все тоже самое, что и в предыдущий день, но помидоры заменяем салатом, капустой, огурцами, зеленым перцем. Без фруктов.

7 день. Луковый суп, коричневый рис, овощи, фруктовый сок. Любые овощи, которые вы можете съесть с рисом, например. Фруктовый сок лучше использовать свежевыжатый, если консервированный, то без сахара.

Диету на луковом супе можно повторить не ранее чем через 2-3 дня. Если вы вы используетет луковый суп для похудения, то не забывайте:

1. исключить из рациона алкоголь, сахар, хлеб, сладкую газировку. Алкоголь можно употреблять не ранее чем через сутки после окончания диеты.

2. пить больше воды (лучше негазированной) 1,5-2 литра в день, зеленый или черный чай, кофе без сахара.

3. суп есть примерно 3 раза в день: на завтрак, обед и ужин.

Если строго следовать диете на луковом супе, то вы можете похудеть за неделю до 5 кг в домашних условиях. При этом за счет того, что сам луковый суп вы можете есть в неограниченном количестве, диета переносится очень легко.

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