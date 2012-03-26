Почему дети любви здоровы и счастливы
Роль вибраций при зачатии
Каждая клетка воспринимает доходящую до нее информацию и передает ее другим клеткам. Если это так, то зародыш, появляющийся в момент оплодотворения, будет хранить все полученные им данные и затем передавать их вновь образующимся клеткам, то есть всему организму ребенка.
При совокуплении будущие мать и отец испытывают сильные ощущения и чувства, генерируя мощное поле, которое заставляет вибрировать каждую клеточку их тела, включая гаметы (сперматозоид и яйцеклетка), образующие при слиянии зародыш. Эта вибрация имеет исключительно большое значение.
Для иллюстрации этого рассмотрим два экстремальных случая.
Представим себе пару, которая в один из субботних вечеров после хорошей выпивки, ссоры, а может быть и драки ищет примирения в спальне. Они сильно рискуют создать существо, предрасположенное к похоти и насилию, поскольку ему передались соответствующие вибрации родителей.
С другой стороны, рассмотрим пару, которая вступает в половой контакт, испытывая глубокое чувство любви друг к другу и полностью сознавая важность переживаемого момента. До этого они читали хорошие книги, вместе смотрели хорошие картины, слушали хорошую музыку. Все это повлияло на качество их вибраций, которые стали намного сильнее тех, что были присущи им от природы. Данная пара имеет все шансы на рождение ребенка, не обладающего пороками.
Народная мудрость гласит, что дети любви – прекрасные дети. Когда наступает посевная, отбирают семена и готовят почву. Думающие люди, желающие иметь ребенка, позаботятся о качестве «семян», постараются подготовить «почву» наилучшим образом.
Для этого надо вести здоровый образ жизни и обеспечить будущим родителям определенный психологический настрой. Они могут также «оросить почву» с помощью гомеопатии и установить, насколько это возможно, преграду на пути наследственных нарушений.
В момент зачатия мать и отец играют одинаково важную роль. Однако на протяжении последующих девяти месяцев главной исполнительницей становится мать. Слова «мать», «матушка», «материя» имеют один корень, потому что в древности уже хорошо сознавали, что именно женщина и только она обладает властью над живой материей ребенка.
Эта власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие положительных факторов при формировании будущего генетического капитала ребенка.
Мы все разделяем ответственность за то, что природа возлагает на женщину и на родителей. Мы все – партнеры, несущие определенную степень ответственности за приходящего в этот мир ребенка.
Мы обязаны помогать ему и его родителям, пробуждая общественное сознание и заставляя работников социальных служб реагировать на любые потребности любых семей.
Если бы вместо увеличения числа тюрем и больниц правительства всех стран попытались устранить или смягчить последствия убогой и тяжелой жизни, обратившись к первопричине и больше заботясь о беременной женщине, которой следует разъяснить ее роль и создать условия, необходимые для реализации возложенных на нее задач, то мы могли бы получить более хорошие – результаты при меньших финансовых затратах.
Всего через несколько поколений нам удалось бы значительно уменьшить число детей с физическими недостатками, а также преобразовать в лучшую сторону физическое состояние и психику как мужчин, так и женщин. И тогда каждый, став сильнее, устойчивее и увереннее в себе, став более открытым для других и для проявлений самой жизни, может надеяться на создание светлого мира на планетарном уровне, где любой человек найдет свое место и будет счастлив.
Мечта… Но она может стать реальностью завтра, если каждый мужчина, каждая женщина, каждый специалист направят свои усилия на ее конкретное воплощение.