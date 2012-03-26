Почему дети любви здоровы и счастливы

Каж­дая клет­ка вос­при­ни­ма­ет до­хо­дя­щую до нее ин­фор­ма­цию и пе­ре­да­ет ее дру­гим клет­кам. Если это так, то за­ро­дыш, по­яв­ля­ю­щий­ся в мо­мент опло­дотво­ре­ния, бу­дет хра­нить все по­лу­чен­ные им дан­ные и за­тем пе­ре­да­вать их вновь об­ра­зу­ю­щим­ся клет­кам, то есть все­му ор­га­низ­му ре­бен­ка.

При со­во­куп­ле­нии бу­ду­щие мать и отец ис­пы­ты­ва­ют силь­ные ощу­ще­ния и чувст­ва, ге­не­ри­руя мощ­ное по­ле, ко­то­рое за­став­ля­ет виб­ри­ро­вать каж­дую кле­точ­ку их те­ла, вклю­чая га­ме­ты (спер­ма­то­зо­ид и яй­це­клет­ка), об­ра­зу­ю­щие при сли­я­нии за­ро­дыш. Эта виб­ра­ция име­ет ис­клю­чи­тель­но боль­шое зна­че­ние.

Для ил­люст­ра­ции это­го рас­смот­рим два экстре­маль­ных слу­чая.

Пред­ста­вим се­бе па­ру, ко­то­рая в один из суб­бот­них ве­че­ров пос­ле хо­ро­шей вы­пив­ки, ссо­ры, а мо­жет быть и дра­ки ищет при­ми­ре­ния в спаль­не. Они силь­но рис­ку­ют со­здать су­щест­во, пред­рас­по­ло­жен­ное к по­хо­ти и на­си­лию, по­сколь­ку ему пе­ре­да­лись со­от­вет­ст­ву­ю­щие виб­ра­ции ро­ди­те­лей.

С дру­гой сто­ро­ны, рас­смот­рим па­ру, ко­то­рая всту­па­ет в по­ло­вой кон­такт, ис­пы­ты­вая глу­бо­кое чувст­во люб­ви друг к дру­гу и пол­ностью со­зна­вая важ­ность пе­ре­жи­ва­е­мо­го мо­мен­та. До это­го они чи­та­ли хо­ро­шие кни­ги, вмес­те смот­ре­ли хо­ро­шие кар­ти­ны, слу­ша­ли хо­ро­шую му­зы­ку. Все это по­вли­я­ло на ка­чест­во их виб­ра­ций, ко­то­рые ста­ли на­мно­го силь­нее тех, что бы­ли при­су­щи им от при­ро­ды. Дан­ная па­ра име­ет все шан­сы на рож­де­ние ре­бен­ка, не об­ла­да­ю­ще­го по­ро­ка­ми.

На­род­ная муд­рость гла­сит, что де­ти люб­ви – пре­крас­ные де­ти. Ког­да на­сту­па­ет по­сев­ная, от­би­ра­ют се­ме­на и го­то­вят поч­ву. Ду­ма­ю­щие лю­ди, же­ла­ю­щие иметь ре­бен­ка, по­за­бо­тят­ся о ка­чест­ве «се­мян», по­ста­ра­ют­ся под­го­то­вить «поч­ву» наи­луч­шим об­ра­зом.

Для это­го на­до вес­ти здо­ро­вый об­раз жиз­ни и обес­пе­чить бу­ду­щим ро­ди­те­лям опре­де­лен­ный пси­хо­ло­ги­чес­кий на­строй. Они мо­гут так­же «оро­сить поч­ву» с по­мощью го­мео­па­тии и уста­но­вить, на­сколь­ко это воз­мож­но, пре­гра­ду на пу­ти на­следст­вен­ных на­ру­ше­ний.

В мо­мент за­ча­тия мать и отец иг­ра­ют оди­на­ко­во важ­ную роль. Од­на­ко на про­тя­же­нии по­сле­ду­ю­щих де­вя­ти ме­ся­цев глав­ной ис­пол­ни­тель­ни­цей ста­но­вит­ся мать. Сло­ва «мать», «ма­туш­ка», «ма­те­рия» име­ют один ко­рень, по­то­му что в древ­нос­ти уже хо­ро­шо со­зна­ва­ли, что имен­но жен­щи­на и толь­ко она об­ла­да­ет властью над жи­вой ма­те­ри­ей ре­бен­ка.

Эта власть на­столь­ко ве­ли­ка, что она мо­жет умень­шить вли­я­ние не­га­тив­ных и уси­лить воз­дейст­вие по­ло­жи­тель­ных фак­то­ров при фор­ми­ро­ва­нии бу­ду­ще­го ге­не­ти­чес­ко­го ка­пи­та­ла ре­бен­ка.

Мы все раз­де­ля­ем от­вет­ст­вен­ность за то, что при­ро­да воз­ла­га­ет на жен­щи­ну и на ро­ди­те­лей. Мы все – парт­не­ры, не­су­щие опре­де­лен­ную сте­пень от­вет­ст­вен­нос­ти за при­хо­дя­ще­го в этот мир ре­бен­ка.

Мы обя­за­ны по­мо­гать ему и его ро­ди­те­лям, про­буж­дая об­щест­вен­ное со­зна­ние и за­став­ляя ра­бот­ни­ков со­ци­аль­ных служб ре­а­ги­ро­вать на лю­бые по­треб­нос­ти лю­бых се­мей.

Если бы вмес­то уве­ли­че­ния чис­ла тю­рем и боль­ниц пра­ви­тельст­ва всех стран по­пы­та­лись устра­нить или смяг­чить по­следст­вия убо­гой и тя­же­лой жиз­ни, об­ра­тив­шись к пер­воп­ри­чи­не и боль­ше за­бо­тясь о бе­ре­мен­ной жен­щи­не, ко­то­рой сле­ду­ет разъ­яс­нить ее роль и со­здать усло­вия, не­об­хо­ди­мые для ре­а­ли­за­ции воз­ло­жен­ных на нее за­дач, то мы мог­ли бы по­лу­чить бо­лее хо­ро­шие – ре­зуль­та­ты при мень­ших фи­нан­со­вых за­тра­тах.

Все­го че­рез не­сколь­ко по­ко­ле­ний нам уда­лось бы зна­чи­тель­но умень­шить чис­ло де­тей с фи­зи­чес­ки­ми не­до­стат­ка­ми, а так­же пре­об­ра­зо­вать в луч­шую сто­ро­ну фи­зи­чес­кое со­сто­я­ние и пси­хи­ку как муж­чин, так и жен­щин. И тог­да каж­дый, став силь­нее, устой­чи­вее и уве­рен­нее в се­бе, став бо­лее от­кры­тым для дру­гих и для про­яв­ле­ний са­мой жиз­ни, мо­жет на­де­ять­ся на со­зда­ние свет­ло­го ми­ра на пла­не­тар­ном уров­не, где лю­бой че­ло­век най­дет свое мес­то и бу­дет счаст­лив.

Меч­та… Но она мо­жет стать ре­аль­ностью зав­тра, если каж­дый муж­чи­на, каж­дая жен­щи­на, каж­дый спе­ци­а­лист на­пра­вят свои уси­лия на ее кон­крет­ное во­пло­ще­ние.

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