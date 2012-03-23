Переход на летнее время не оказывает негативного влияния на здоровье людей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время пресс-конференции в Киеве выразил сосудистый хирург, трансплантолог, президент Венского общества хирургов Игорь ГУК.

«Время не признано в Европе как риск заболеваний» - сказал эксперт, заметив, что психологический дискомфорт, который может возникать у людей из-за перехода на летнее время, – это последствия заявлений тех, кто «не разбирается в тех вопросах, о которых говорит».

В свою очередь, академик Национальной академии наук Украины, директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Ярослав ЯЦКИВ напомнил, что украинские медики утверждают, что после перехода на летнее время люди с ослабленным здоровьем очень плохо чувствуют себя еще в течение недели и дольше.

Я.ЯЦКИВ отметил, что выступает за установление региональных графиков работы для украинцев в случае введения на территории Украины времени второго часового пояса (киевского времени).

Как известно, в Украине 25 марта в 3 часа ночи по киевскому времени вводится «летнее время» переводом часовой стрелки на 1 час вперед.

Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.

В феврале этого года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О порядке исчисления времени на территории Украины", которым предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.

В случае принятия законопроекта как закона и подписания его Президентом Украины он вступит в силу с 1 ноября 2012 года.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и необходимостью заблаговременного информирования европейского сообщества об изменении порядка исчисления времени в Украине по результатам совещания было внесено и поддержано предложение оставить на соответствующий период действующий в Украине порядок исчисления времени, определенный постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509.

Таким образом, предложено перевести часовую стрелку весной на летнее время, а осенью отменить действие летнего времени, и уже не переводить часовую стрелку, то есть ввести на территории Украины время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки, как предусмотрено в проекте закона.