В Беларуси детей до трех лет обеспечат лекарствами бесплатно

В Беларуси дети до трех лет будут бесплатно обеспечиваться лекарствами, инвалиды III группы – со скидкой 50%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом говорится в указе от 22 марта 2012 года от №139 «О льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан», который вступит в силу с 1 апреля 2012 года.

Так, указом предоставляется право детям в возрасте до трех лет на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств.

«Инвалидам III группы предоставляется право на 50-процентную скидку со стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, для лечения заболеваний, приведших к инвалидности», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе, документ принят в целях дополнительной социальной поддержки данных категорий граждан.

«Эти меры направлены на укрепление государственной политики в сфере предоставления социальных льгот наиболее уязвимым категориям граждан, обеспечение доступности и адресности социальной помощи, повышение качества уровня жизни инвалидов III группы и семей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет», - подчеркнули в пресс-службе Президента Беларуси.