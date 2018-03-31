Лето не за горами, и хочется, чтобы все накопленные за зиму килограммы ушли бесследно и быстро. Однако в быстром похудении есть обратная сторона медали – такой же стремительный набор веса.

Худеть нужно с умом. Lady.tochka.net расскажет тебе о самых главных правилах диеты. Придерживайся этих советов и ты превратишь свою диету в образ жизни, а свое тело – в мечту!

25 правил, как быстро похудеть без вреда для здоровья:

1. Начинай свой день со стакана воды. Можешь даже ставить воду на прикроватный столик, и первое, что делать, проснувшись, выпивать ее. Стакан воды запускает пищеварительную систему и готовит ее к завтраку.

2. Перед каждым приемом пищи, минут за 20, выпивай стакан воды. Именно вода сбивает аппетит и поможет тебе контролировать, что и сколько ты ешь.

3. Выпивая не меньше восьми стаканов в день, ты также борешься с застоем жидкости в организме.Лучше всего пить чистую воду, без искусственных усилителей вкуса и ароматизаторов, которая не содержит калорий.

4. Ешь разумно, а не как можно меньше. Моря себя голодом, ты не похудеешь, а только добавишь своему организму стресса.

5. Постарайся перекусывать 4-6 раз в день — это здоровая альтернатива трем основным приемам пищи. Делай это через равные промежутки времени, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижать аппетит.

6. Частая еда стимулирует обмен веществ, обеспечивая организму топливо для сжигания дополнительных калорий.

7. Не увлекайся чаем и кофе. Чай и кофе сами по себе не страшны, но когда ты добавляешь сливки и сахар, они становятся калорийными и вредными напитками. Каждая чашка чая или кофе с молоком с двумя кубиками сахара так же вредна, как и большой кусок шоколадного торта.

8. Витамины. Сделай свежие фрукты и овощи более аппетитными: приготовь их заранее и сложи в холодильник в прозрачной посуде. Например, вымой, очисти и порежь дольками яблоки, слегка сбрызнув их лимонным соком, чтобы они не потемнели.

9. Если ты сладкоежка, удовлетворяй свой аппетит сладкими фруктами и овощами (к примеру, в початке кукурузы только 85 ккал и один грамм жира).

10. Свежие овощи лучше, чем приготовленные или консервированные. Старайся есть овощи в сыром виде. Когда ты готовишь их, то на самом деле лишаешься половины витаминов, которые в них содержатся. Консервированные овощи тоже обрабатываются и не так хороши, как свежие.

11. Нежелательно кушать больше одного яйца в день. Яйца далеко не лучший вариант питания, если ты хочешь быстро похудеть. Было бы лучше снизить потребление яиц до количества трех штук в неделю. Но для тех, кто не представляет своего меню без яиц, ты можешь увеличить количество до одного яйца в день, но не более того.

12. Конфеты - это роскошь, а не ежедневная рутина. По крайней мере, они не должны быть частью твоего ежедневного рациона. Не предавай сладостям слишком много значения. Даже конфеты из горького шоколада не является хорошим вариантом, потому что хотя в них и меньше сахара, они еще могут содержать различные начинки кремом.

13. Подсчитывай количество калорий, съеденных в течение дня. Таким образом, ты будешь держать свой аппетит в рамках дозволенного. Если ты позволила себе съесть больше, чем требуется в течение недели, проведи выходные более активно, чем обычно: покатайся на роликах или велосипеде, посети бассейн, фитнесс-клуб.

14. 50 - 55% твоего рациона должны составлять углеводы. Существует миф о том, что нужно попытаться избегать углеводов, когда ты худеешь. Скорее наоборот, углеводы являются готовым источником энергии необходимой для нормальной трудоспособности и активного образа жизни.

15. 25 - 30% твоего рациона должны составлять белки. Различные процессы, которые происходят в твоем теле, построение новых клеток и тканей требует строительный материал, который дают нам белки.

16. 15 - 20% твоего рациона - жиры. Этого достаточно, чтобы организм не испытывал недостатка в жирах. Тем более, у него имеются свои жировые запасы, которые необходимо расходовать.

17. Можешь попробовать вегетарианское питание, оно имеет много преимуществ перед другими системами питания. Если ты не в силах перейти на вегетарианскую еду раз и навсегда, то постарайся питаться таким образом столько, сколько сможешь. Например, устрой себе "вегетарианские выходные" и ешь в эти дни сырые овощи, фрукты, ягоды, орехи.

18. Отдавай предпочтение белому мясу, а не красному. Белое мясо, к которому можно отнести рыбу, морепродукты и птицу, является более диетическим и менее калорийным, чем красное мясо, которое включает в себя мясо говядины и свинины. Если ты хочешь быстро похудеть, готовь блюда из белого мяса.

19. Если ты не можешь совсем отказаться от хлеба, отдай предпочтение черному хлебу с отрубями, а не белому хлебу. Тебе нужно увеличить содержание клетчатки в пище, а черный хлеб лучше не только с точки зрения содержания клетчатки, но и с точки зрения содержания белка.

20. Постарайся отказаться от алкоголя. Во всяком случае, если ты решила выпить, то это должен быть максимум бокал белого сухого вина и ничего больше.

21. Определите свой точный вес перед тем, как начнешь себя ограничивать в еде, и следи за изменениями. Имей в виду, что даже потеря 100-200 грамм в день является достижением.

22. Спорт. Без физических нагрузок разговор о том, чтоб быстро похудеть – невозможен. Спорт – обязательное условие быстрого и здорового похудения. Выбери тот вид фитнеса, который наиболее соответствует твоему стилю и образу жизни. У всех нас различные профессии, режим дня и образ жизни, поэтому нет смысла пытаться делать то, что не совпадает с твоим укладом жизни. Выбери именно то, что подходит тебе, и занятия спортом не будут казаться повинностью.

23. Несколько дней в неделю отдыхай от физических упражнений. Это условие является частью тренировок. Тело нуждается в отдыхе от физических нагрузок для того, чтоб все процессы похудения происходили правильно. Идеальный вариант – тренировки 3-4 раза в неделю через день.

24. Старайся чаще бывать на свежем воздухе, активно проводи свои вечера после работы, выходные. Очень полезно прогуляться полчаса перед сном.

25. Если у тебя есть такая возможность, подкрепи процесс похудения курсом массажа. Твоя осанка очень влияет на фигуру. Массаж так же поможет улучшению кровообращения и качества кожи. Не лишними будут и любые косметические процедуры для тела, контрастный душ.

Балуй себя и свое тело этими правилами, а не шоколадками и ленью – и ты похудеешь быстрее, чем ожидаешь!

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