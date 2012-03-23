Полезные свойства яблочного уксуса

Целебные свойства яблочного уксуса с незапамятных времен использовались для лечения различных болезней. Давайте подробно рассмотрим народное лечение яблочным уксусом.

Органические кислоты при наружном применении омолаживают кожу: разглаживают морщинки на лице, улучшают цвет лица и восстанавливают тонус кожи.

Калий, необходимый для нормальной работы сердечной мышцы, предотвращающий развитие аритмии, отвечающий за здоровье нервной системы, есть в яблочном уксусе.

В нем содержится и большое количество пектиновых веществ, которые при попадании в организм, снижают интенсивность всасывания жиров, что позволяет контролировать уровень холестерина крови. А /J-каротин, имеющийся в яблочном уксусе, в соединении с пектинами является средством для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых болезней.

Использование яблочного уксуса в косметических целях объясняется сходным кислотно-щелочным показателем (рН) у кожи и этого соединения. Бор, присутствующий в яблочном уксусе, способствует регуляции обмена кальция в организме. Это свойство особенно важно для здоровья женщин, ведь выведение кальция из костной системы в их организме происходит активнее, что чревато развитием остеопороза.

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