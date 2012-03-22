Еще одно полезное суперсвойство овсянки
11:02, 22 марта 2012Зарубежные новости
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Багата аргинином
Овсяная каша, хорошо известная своей пользой для пищеварения, оказалась также полезной в качестве средством защиты организма от венерических заболеваний. К такому выводу пришли медики из США.
Специалисты объясняют, что овсяная крупа богата аминокислотой аргинином. Аргинин активизирует макрофаги – клетки, которые захватывают и блокируют действие бактерий и других чужеродных частиц. Макрофаги устремляются к центру воспаления, когда организму угрожает венерическое заболевание.
Аргинин также содержится в кунжуте, кукурузе, орехах, изюме и шоколаде.
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