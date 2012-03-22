Физические тренировки повышают уровень гормонов
10:27, 22 марта 2012Зарубежные новости
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Качество жизни
Физические тренировки повышают уровень гормонов тестостерона и адреналина в крови, что положительно сказывается на качестве сексуальной жизни. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав результаты нескольких исследований о связи физической и сексуальной активности.
Около трети женщин, согласно медицинской статистике, сталкиваются с пониженным либидо. А опрос девушек, посещающих фитнес-центры, показал, что у 90% из них после тренировок усиливается сексуальное желание. При этом для поддержания либидо достаточно даже 30 минут ежедневных интенсивных физических упражнений.
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