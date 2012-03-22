Физические тренировки повышают уровень гормонов тестостерона и адреналина в крови, что положительно сказывается на качестве сексуальной жизни. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав результаты нескольких исследований о связи физической и сексуальной активности.

Около трети женщин, согласно медицинской статистике, сталкиваются с пониженным либидо. А опрос девушек, посещающих фитнес-центры, показал, что у 90% из них после тренировок усиливается сексуальное желание. При этом для поддержания либидо достаточно даже 30 минут ежедневных интенсивных физических упражнений.

cosmo.com.ua