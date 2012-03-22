Как защититься от камней в почках

Причиной болезней почек и мочевого пузыря нередко является несбалансированное питание в детстве. Врач-нефролог Ивано-франковской областной детской больницы Оксана Лесюк рассказала, как проверить здоровье почек ребенка в домашних условиях, и какие симптомы должны стать сигналом того, что его питание несбалансированно.

Чтобы провести мини-анализ, необходимо собрать мочу ребенка в баночку и дать отстояться не мене часа. Если в моче наблюдается осадок кирпично-красного цвета – это сигнал наличия уратов, что может быть связано с «мясоедным» питанием ребенка. Нормальный цвет мочи – светло-желтый или соломенно-желтый. Если наблюдается помутнение мочи, то в рационе ребенка нужно ограничить шоколад, какао, кислые фрукты и ягоды. Белый осадок в моче ребенка – признак избытка фосфатов, характерный для любителей молочных продуктов.

При наличии таких симптомов ребенка необходимо показать врачу. Он назначит диету, которая поможет не допустить образования «камней» в почках.

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