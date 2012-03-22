Таблетки от боли вызывают гипертонию?
09:35, 22 марта 2012Зарубежные новости
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Могут повышать давление
Израильские ученые пришли к выводу, что злоупотребление болеутоляющими лекарствами провоцирует развитие гипертонии. Повышенное давление, в свою очередь, повышает риск инфаркта и инсульта.
Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что соединения, входящие в состав лекарств, (в том числе, часто принимаемых болеутоляющих) могут повышать кровяное давление и блокировать действие препаратов для понижения давления.
Полных данных о побочных эффектах популярных лекарств нет как у пациентов, так и у самих медиков, подчеркивают эксперты.
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