Таблетки от боли вызывают гипертонию?

Израильские ученые пришли к выводу, что злоупотребление болеутоляющими лекарствами провоцирует развитие гипертонии. Повышенное давление, в свою очередь, повышает риск инфаркта и инсульта.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что соединения, входящие в состав лекарств, (в том числе, часто принимаемых болеутоляющих) могут повышать кровяное давление и блокировать действие препаратов для понижения давления.

Полных данных о побочных эффектах популярных лекарств нет как у пациентов, так и у самих медиков, подчеркивают эксперты.

likar.info