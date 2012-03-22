Куриное мясо заражает мочеполовыми инфекциями

Канадские ученые назвали куриное мясо причиной инфекций мочевыводящих путей. По мнению специалистов из Университета Макгилла, бактерии, провоцирующие инфекции, проникают в организм человека из мяса птицы.

Ранее предполагалось, что инфекции мочеполовой системы вызваны воздействием бактерии E. Coli, битающей в организме. В ходе исследования ученые сравнили генетические отпечатки E.coli у пациентов с отпечатками образцов куриного мяса, свинины и говядины. Обнаружено, что бактерии попадают в человеческий организм непосредственно от птицы, а не через заражение во время ее обработки.

Авторы считают, что риск заражения бактериями снижается, если соблюдать правила гигиены при обращении с мясом и применить серьезную термическую обработку.

meddaily.ru