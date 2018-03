Экзотический чай - вреднее алкоголя

Исследование, проведенное врачами из Медицинского центра Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center) выявило, что популярный чай из растения под названием "кава" может привести к почечной недостаточности или разрушению мышечной ткани, пишет The Times of India.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав состояние 34-летнего велосипедиста, которого нашли на обочине дороги без сознания. Истинная причина случившегося сильно удивила медиков. Все дело в том, что пациент является поклонником чая из кавы, пьет его 2 раза в неделю, но в день происшествия он выпил вдвое больше, чем обычно.

"В связи с растущей популярностью растительных лекарственных средств мы всегда спрашиваем пациентов, какие травы они потребляют, многие из них потенциально опасны для здоровья человека", - говорит Майкл Ф.Камали, председатель Департамента скорой медицинской помощи (Department of Emergency Medicine).

Кава является растением из семейства перечных (его также называют "перец опьяняющий") и растет на тропических островах в южной части Тихого океана. Гавайцы использовали его в течение 3 тыс. лет из-за его седативных (успокаивающих) свойств. Люди, регулярно потребляющие напиток, утверждают, что он снижает беспокойство, помогает от бессонницы и облегчает симптомы менопаузы. Некоторым он даже заменяет алкоголь. Несмотря на то что экстракт растения в виде таблеток можно купить в США на законных основаниях, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration) в США и Центр по контролю и профилактике заболеваний разработали рекомендации по использованию препарата. Эксперты призывают пациентов быть бдительными, помнить о возможном неблагоприятном эффекте кава на печень и почки.

Случай с велосипедистом был примером негативного воздействия кава на здоровье. Когда пострадавшего привезли в медицинский центр "Стронг Мемориал" (Strong Memorial Hospital), он был крайне взволнован, агрессивен и упрям, персоналу клиники с трудом удалось его успокоить с помощью медикаментов. Позднее он сообщил о слабости в мышцах и сильной усталости. Анализы крови показали, что уровень креатинкиназы, которая поставляет энергию для мышечного сокращения, стремительно вырос до 32500 МЕ/л. (нормой считаются показатели от 17 до 400 МЕ/л). Аномально высокий уровень часто повреждает сердце и мозг и может привести к почечной недостаточности. Этому пациенту потребовалось шесть дней интенсивного лечения, чтобы снизить уровень до 2066 МЕ/л. После выписки его почки нормально функционировали.

Как объясняет в докладе М. Камали, активные ингредиенты, содержащиеся в каве, - кавалактоны - отвечают за седативный эффект без нарушения когнитивной функции (память, внимание, психомоторная координация, речь, мышление). Они также выступают в качестве миорелаксантов (вызывают расслабление поперечнополосатых мышц) и уменьшают приток крови к почкам, что в более высоких дозах может сравниться с местной анестезией. Именно это стало причиной несчастного случая с велосипедистом. По его словам, он ехал на работу, в какой-то момент почувствовал сильную усталость и остановился, решил прилечь на дороге. В итоге врачи поставили ему диагноз - острый некроз скелетных мышц, разрушение мышечных волокон, спровоцированные попаданием в кровоток миоглобина, который отвечает за транспорт кислорода в скелетных мышцах и в мышце сердца.

М.Камали полагает, что кава индуцировала мышечную слабость, что привело к чрезмерной нагрузке и стрессу. Подобный случай произошел во второй раз в практике медиков, ранее уже сообщалось о негативном воздействии кава на мышечную ткань. Специалисты опубликовали итоги исследования в American Journal of Emergency Medicine.

РБК