Чудо-растение спасает от зубной боли

Нет ничего хуже, чем зубная боль. Люди готовы сделать все, чтобы отыскать действующее лекарство и мгновенно от нее избавиться. Как выяснилось, чудо-средство можно найти в тропических лесах Амазонии, где произрастает редкое растение акмелла огородная (Acmella oleracea). По словам ученых из Кембриджского университета (Cambridge University), оно может заменить даже самые сильные обезболивающие препараты, пишет The Daily Mail.

Антрополог Франсуаза Барбира Фридман обнаружила растение 30 лет назад, когда гостила у перуанского племени, практикующего шаманизм. Во время той поездки у нее разболелся зуб мудрости, и жители дали ей некое средство. В результате у нее моментально исчезла боль и чувство дискомфорта. Позднее она выяснила, какое растение ей помогло.

Спустя несколько лет команда ученых успешно протестировала акмеллу огородную, и результаты их потрясли. Используя экстракты растения, ученые создали гель, блокирующий болевые рецепторы в нервных окончаниях. Клинические испытания показали, что гель снимал боль после удаления зуба, был более эффективным по сравнению со стандартными обезболивающими средствами, если это относилось к пациентам с болезнями десен. Его действие было продолжительным. В ходе неофициальных тестов, проведенных перуанским стоматологом, экстракт растения также помог вылечить язвы ротовой полости, вызванные ношением зубных протезов и скоб, воспалением десен. Главное преимущество средства заключается в том, что оно не имеет побочных эффектов.

«Появление данного средства позволит нам отказаться от обезболивающих инъекций в ходе стоматологических процедур. Результаты испытаний показали, что гель имеет широкое применение. Полагаю, что люди предпочтут использовать его, нежели другие лекарства, ведь это натуральное средство, и оно подходит даже детям. В данный момент нет другой альтернативы», – комментирует Ф.Фридман.

Специалист планирует опубликовать результаты клинических испытаний в международном стоматологическом журнале и провести дополнительные испытания. Она также не исключает возможность усовершенствования средства с целью создания еще более мощного и долгодействующего геля. По словам Ф.Фридман, гель появится в продаже в течение двух лет.

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