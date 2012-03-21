Установлено, как регенерирует ткань печени

Печень — это уникальный орган млекопитающих, причем считается таковым по праву, благодаря способности регенерировать или восстанавливаться. Печень возвращает себе почти первозданный вид после существенного повреждения ткани или даже частичного хирургического удаления, пишет innovanews.ru. Лаури Делев с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили выяснить, какие именно клетки отвечают за восстановление печени. Результаты опубликованы в издании Journal of Clinical Investigation.

Раньше считалось, что процесс двигает специальный тип клеток, известный как синусоидальные эндотелиальные клетки печени. Однако группа Делев подозревала, что стимулируют регенерацию вовсе не эти, а другие, стволовые и так называемые клетки-предшественники, обладающие способностью делиться на зрелые клетки и вырабатывающие фактор роста гепатоцитов.

С помощью крысиной модели ученые сначала определили наличие стволовых клеток и клеток-предшественников, которые дают начало синусоидальным эндотелиальным клеткам в печени и костном мозге. Затем они попытались определить, какое количество тех и других требуется для регенерации.

Делев с коллегами выяснили, что клетки из костного мозга не требуются для пролиферации клеток печени в отсутствии повреждения. И напротив, после хирургического удаления части печени для восстановления органа у крыс эти клетки потребовались. Результаты улучшают наше понимание того, как ткани печени способны восстанавливаться после повреждения, а также пролить свет на осложнения на печень у пациентов с подавленными тканями костного мозга.