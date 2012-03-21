Панцырь креветки полезен для кожи

Вещества, содержащиеся в панцире креветок, способны заживлять раны и предотвращать появление морщин. Такое открытие сделали американские ученые их Университета Фэйрли Дикинсона.

Речь идет о хитозане, который входит в состав хитина – главного компонента панцирей членистоногих. Его антимикробные свойства уже используются в стоматологии и пищевой индустрии. Ученым удалось получить наночастицы хитозана методом синтеза без использования сложной препаративной химии и токсичных растворителей. Полученный материал показал повышенную активность против двух репрезентативных видов бактерий. Этот механизм позволит создать наиболее эффективные бактериальные средства.

Кроме того, тестирование показало, что наночастицы хитозана значительно ускоряют процесс регенерации, что будет использовано для создания новых продуктов по уходу за кожей.

ladynews.com.ua