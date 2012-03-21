Какие продукты делают нас злыми?

Транс-жирные кислоты, содержащиеся в жареной пище, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах, могут влиять на поведение, делая человека агрессивным – полагают авторы нового исследования, посвященного этим вредным компонентам.

Ученые из медицинской школы Университета Калифорнии (Сан-Диего) проанализировали составляющие рациона и поведение 945 мужчин и женщин. Проводя исследование, они также рассматривали другие возможные факторы, влияющие на поведение (тип личности, проявление агрессии в прошлом, употребление табака и алкоголя). Выяснилось, что люди, в рационе которых содержалось много продуктов с транс-жирами, чаще демонстрировали негативное поведение, например, нетерпение, раздражительность и агрессию.

Вывод, который в связи с этим сделали американские ученые, на первый взгляд парадоксален, но если вдуматься, рациональное зерно в нем все же присутствует. В пресс-релизе университета, который опубликован в журнале PLoS ONE, руководитель исследования, доктор Беатрис Голомб сказала: «Если связь между транс-жирами и агрессивным поведением оказывается причинно-следственной, это является основанием для рекомендации не включать транс-жиры в рацион школьников и заключенных, так как вредное воздействие этих компонентов на психику человека может не лучшим образом повлиять на других людей». Очевидно, американцы, делая эти выводы, помнили о коллективном бессознательном и о том, какие причудливые формы оно может принимать. Пусть даже и из-за транс-жиров.

Исследования, которые проводились ранее, связывали употребление продуктов с транс-жирами с такими неблагоприятными последствиями для здоровья, как высокий уровень холестерина, нарушение метаболических функций, резистентность к инсулину, воспалительные процессы в организме и нарушения работы сердца.

zdr.ru