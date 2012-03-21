В Израиле запретили снимать в рекламе худых моделей

В Израиле принят закон, запрещающий сниматься в рекламе излишне худым людям. Такая мера была принята, чтобы не допустить негативного влияния негласных мировых стандартов красоты на детей и подростков.

Согласно новому закону, в рекламе не могут сниматься модели, у которых индекс массы тела ниже 18,5. Для расчета индекса необходимо поделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Согласно нормам ООН, индекс ниже 18,5 свидетельствует о недоедании.

Модели должны оформлять медицинскую справку для каждой съемки, что во время участия в ней они не ограничивали себя в пище. Срок действия такой справки - три месяца.

Также каждый рекламный производитель должен оформлять документ, о том, что при съемке его рекламной продукции изображения участвовавших в ней моделей не подвергались компьютерной обработке с целью сделать их фигуры тоньше.

Закон не распространяется на рекламную продукцию, поставляемую за рубеж.

Данный закон стал первым в мире государственным актом, направленным на борьбу с пищевыми расстройствами. Именно нарушения питания стали причиной его введения. Около 2 процентов девочек между 14 и 18 годами в Израиле страдают от расстройств питания, сообщает abc news. Это показатель примерно равен общемировому уровню.

Израильская модель Ади Нойманн заявила в комментарии abc news, что не проходит по стандартам нового закона: ее индекс равен 18,3, при этом, по словам Нойманн, она не ограничивает себя в пище. Законодатели должны обращать внимание на вопросы здоровья, а не веса, считает модель.

Некоторые люди действительно обладают природной худобой, однако, по словам законодателей, только 5 процентов женщин имеют естественный вес ниже установленного стандарта.

Одним из сторонников закона является деятель израильской индустрии Ади Баркан, который выступал с инициативой запрета на использование в съемках моделей с недостаточным весом еще в 2005 году.

Одной из самых громких историй в мировом модельном бизнесе стала смерть уругвайской фотомодели Луисель Рамос (Luisel Ramos) в 2006 году. 22-летняя модель умерла от сердечного приступа, вызванного анорексией прямо после показа. В момент смерти Рамос при росте 175 сантиметров весила всего 44 килограмма. Ее индекс массы тела равнялся 14,5.

После смерти Луисель Мадридская Неделя Моды в том же году ввела минимальный индекс 18 для своих моделей. Вскоре после этого итальянские дизайнеры перестали допускать на свои подиумы моделей с "нулевым размером".

Лента.ру