Чем полезны куриные яйца

Американские исследователи проанализировали состав желтков куриных яиц, которые были получены от птиц, кормившихся в частности кукурузой и пшеном. В желтках было обнаружено два вещества – тирозин и трипрофан – обладавших мощным эффектом антиокисления. Кроме того, было обнаружено, что всего 2 сырых желтка куриных яиц содержат в своем составе в три раза больше полезных антиоксидантов, чем, к примеру, в одном яблоке среднего размера. При обработке часть полезных свойств утрачивается, но все таки польза остается.

Термическая обработка сокращает энергетическую ценность куриных желтков, но они все же остаются такими же полезными в отношении содержания антиоксидантов, как и яблоки. Ученые отмечают, что их анализ - это лишь первый шаг на пути глобального исследования скрытого потенциала куриных яиц.

Более ранние работы специалистов свидетельствовали о том, что в желтке куриного яйца содержатся такие соединения, как каротеноиды, которые и придают желтку желтый цвет. Помимо этого, в составе желтков были обнаружены пептиды, которые прописывают людям, страдающим высоким артериальным давлением. К слову, последнее утверждение является полным противоречием установленного факта о том, что куриные яйца повышают давление за счет холестерина.

Антиоксиданты – соединения, помогающие снизить негативное воздействие свободных радикалов на организм, тем самым предупреждающие развитие многих проблем со здоровьем, в частности рака.

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