В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло сегодня в районе курортного города Акапулько в штате Герреро на тихоокеанском побережье Мексики.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Служба несколько раз сообщала разные данные о магнитуде - от 7,6 до 7,9.

Подземные толчки были зафиксированы 12.02 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,5 километра, эпицентр подземных толчков находился в 25 километрах к востоку от города Ометепек и в 186 километрах к востоку от Акапулько.

Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН сообщил в своем микроблоге Twitter, что серьезного ущерба землетрясение не нанесло.

Мэр Мехико Марсело ЭБРАРД сообщил, со своей стороны, что облетел город на вертолете и не заметил разрушений. Также он отметил, что система водоснабжения и другие "стратегические службы" не пострадали.