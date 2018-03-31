Как остановить головную боль прежде, чем она начнется?

8 советов о том, как без лекарств победить мигрень и забыть на целый день о боли

7:00: Главное – соблюдать режим! Если вы ляжете спать позднее обычного больше, чем на час, то это может вызвать нарушение цикла сна и естественных биоритмов организма. Как следствие, спровоцировать головную боль, утверждает Лайза Манникс, представительница the National Headache Foundation в Чикаго. Старайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день, включая уикэнды.

7:45: Тонизирующий кофеин

Если вы часто пьете бодрящие напитки (такие, как кофе или чай), во что бы то ни стало продолжайте это, говорит Ричард Липтон, профессор невралгии в медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна в Бронксе, Нью-Йорк. Кофеин активизирует рецепторы в вашем мозгу; пропустите его прием, и ваша головная боль тут же вернется.

10:45: Проверьте осанку! Вы сидите прямо, плечи опущены и отведены назад? Если нет, исправляйтесь! Главный чувствительный нерв лба проходит через основание вашей шеи, вот почему напряженность мышц спины или плеч может привести к головной боли.

11:30: Потребляйте больше жидкости Врачи знают, что обезвоживание — безотказный спусковой механизм для головных болей. Но спросите их, почему, и они не дадут ясного ответа. Так или иначе, пополнять количество жидкости в организме нужно часто. Держите бутылку с водой в вашем столе, и наполняйте ее несколько раз в течение дня по мере необходимости.

12:30: Перекусите бутербродом

Некоторые вещества, такие как нитраты (содержатся, например, в мясе), тирамин (в мягких сырах) и глутамат натрия (в некоторых Китайских блюдах) могут изменить проводимость электрических импульсов у нервных волокон и спровоцировать мигрень у восприимчивых людей (на сайте Self.com можно получить список продуктов, вызывающих головную боль).

15:00: Перерыв необходим!

Когда вы чрезмерно беспокоитесь, гормон напряжения кортизол и адреналин вызывают снижение уровня сахара в крови. Быстрое изменение уровня глюкозы в организме может стать причиной головной боли. Предоставьте себе возможность расслабиться на несколько минут, успокоиться, и стресса удастся избежать.

18:00: Сделайте зарядку! Некоторые группы мышц за день устали, а другие, наоборот, так и остались не задействованными. Небольшая физическая нагрузка улучшит кровообращение, устранит умственную усталость, улучшит общее самочувствие, сон будет глубоким. Риск возникновения головной боли значительно сокращается.

20:30: К отдыху нужно готовиться! Когда вы наконец-то приляжете, ваш мозг все еще будет обрабатывать полученную в течение дня информацию. В нем будет продолжаться активный обмен веществ, дисбаланс в котором может вызвать головную боль. Для того чтобы предотвратить мигрень, нужно постепенно переходить из рабочего состояния в расслабленное, т.е. уделить этому некоторое время. Почитайте интересную книгу, примите удобную позу. Когда придет время спать, вы будете достаточно расслаблены для того, чтобы быстро заснуть. Наутро организм будет полон сил и готов работать.

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