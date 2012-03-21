Морепродукты вылечат боль
08:54, 21 марта 2012Зарубежные новости
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Разработка морских лекарств
Филиппинские ученые начали подготовку к созданию лекарств от различных заболеваний, используя обитателей морского дна.
По мнению специалистов, морские губки могут быть использованы для разработки препаратов против туберкулеза и других инфекционных заболеваний, а из яда улиток сделают лекарство от боли. Морские микроорганизмы уже проходят тестирование в Институте морских наук.
Исследования проводятся в рамках специальной научной программы разработки морских лекарств. Кстати, ранее австралийские ученые разработали на основе улиток оральный обезболивающий препарат.
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