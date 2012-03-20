Краситель в Coca-Cola провоцирует развитие рака?

Coca-Cola не планирует менять для белорусов содержащийся в напитках компании "скандальный" карамельный краситель. Об этом сообщили в ИП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Согласно позиции ученых из Центра по использованию достижений науки в интересах общества (CSPI), содержащий 4-метилимидазол (4-MI) краситель может провоцировать онкологические заболевания, пишет Белта. Принятый в Калифорнии закон предполагает, что продукты, содержащие более 29 мг этого вещества, должны содержать маркировку об угрозе рака. В результате обе компании решили изменить рецептуры приготовления напитков для жителей Калифорнии.

Нововведения пока ожидают лишь жителей Калифорнии, но в дальнейшем могут распространиться на всю территорию США. Для жителей европейских стран, в том числе и для Беларуси, менять рецептуры пока не планируют, поскольку находят карамельный краситель безопасным.

"Ведущие мировые организации по продовольственной безопасности и здравоохранению подтверждают, что карамельный краситель, содержащий незначительные количества 4-метилимидазола, является безвредным для использования в напитках типа "кола" и всех иных пищевых продуктах", - отметили в белорусской "дочке" ТНК. Так, официально одобрило карамель в качестве пищевого красителя Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), которое скептически отнеслось к решению штата Калифорнии.

"Позиция штата не подтверждена научными данными, и риска для общественного здоровья, который бы оправдывал какую-либо предупреждающую маркировку нашей продукции, нет, - считают в компании. - Эти изменения пока не касаются Европы, но со временем возможно расширение использования нового вида карамели для оптимизации и упрощения систем логистики и производства".

Что интересно, использование нового вида карамели, как подчеркнули в белорусской "дочке", не влияет на вкус и цвет напитка Coca-Cola. То есть при желании производитель напитков может без ущерба качеству уменьшить уровень содержания 4-метилимидазола для белорусских, равно как и для всех европейских, потребителей.