Израильские медсестры договорились с правительством

Израильские медсестры, угрожавшие забастовкой, после жестких переговоров согласились на предложенные условия труда, сообщает The Jerusalem Post. Переговоры с представителями министерства финансов и министерства здравоохранения завершились в ночь с субботы на воскресенье.

Чтобы предотвратить забастовку, представители власти согласились выплачивать премии медсестрам, которые будут работать в дополнительные смены в период максимальной нагрузки больниц. Медсестрам, которые переедут и будут работать в больницах с нехваткой персонала, предложили компенсировать плату за аренду жилья.

Кроме того, медсестры в ходе забастовки высказывали жалобы по поводу содержания пациентов в коридорах и других помещениях больниц. Для улучшения условий содержания пациентов было решено поставить дополнительные кровати в трех крупных израильских больницах: Медицинском центре имени Моше Сороки в городе Беэр-Шева,больнице Западной Галилеи Нагария и Медицинском центре имени Эдит Вольфсон в городе Холон. Также правительство пообещало закупить 300 специальных кроватей для людей пожилого возраста.

Утром 27 февраля 2012 года медицинские сестры всех государственных медицинских учреждений Израиля объявили суточную забастовку. Причиной забастовки они назвали невыносимые условия труда медперсонала и нежелание властей изменить эту ситуацию.

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