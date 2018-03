Бывший гомеопат выступил с критикой гомеопатии

Эффективность гомеопатических средств не подтверждается в клинических испытаниях, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Эдзарда Эрнста (Edzard Ernst) из Университета Экзетера, Великобритания.

Эдзард Эрнст - профессор Комплементарной медицины и в прошлом практикующий гомеопат, опубликовал статью в журнале британского биологического общества (Society of Biology) The Biologist.

Как пишет Эдзар Эрнст, гомеопатические методы лечения, которые поддерживает Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании, "биологически неправдоподобны", а кроме того, гомеопатия может быть опасна для здоровья, поскольку иногда она заменяет такие научно доказанные медицинские процедуры как вакцинация.

Имя профессора Эрнста, непримиримого критика методов лечения, чья эффективность не доказана, но входит в арсенал медицинской помощи, оказываемой NHS, стало широко известно после того, как он обозвал принца Уэльского "продавцом змеиного масла" за то, что тот поддерживает необоснованную и отвергает доказательную медицину.

По данным The Daily Telegraph, NHS ежегодно тратит на гомеопатию около четырех миллионов фунтов стерлингов. В основе гомеопатии лежит теория о том, что больного можно излечить, подвергнув воздействию сильно разбавленной субстанции, которая у здорового человека вызовет симптомы, подобные симптомам заболевания. Малые концентрации, как считают гомеопаты, запускают природные механизмы, уменьшающие симптомы заболевания вплоть до полного самоизлечения.

В своей статье профессор Эрнст утверждает, что эти представления "противоречат законам физики, химии и фармакологии, а потому гомеопатия биологически неправдоподобна".

Кроме того, Эрнст обращает внимание на то, что гомеопаты часто советуют своим пациентам избегать иммунизации, и это, по мнению критика, одна из главных причин низкого уровня вакцинации населения.

"Стратегия использования гомеопатических средств как плацебо может быть действенной только в том случае, если доктора скрывают правду от своих пациентов", - добавляет он.

Гомеопаты утверждают, что предлагаемый ими метод лечения не подходит для клинических испытаний общепринятого дизайна потому, что они не принимают во внимание позитивный эффект, который обнаруживается при наблюдении больных.

"Не имеет смысла расходовать средства налогоплательщика на то, чтобы сделать доступными методы лечения, которые не проверялись по жестким стандартам. Однако это именно то, что имеет место в случае гомеопатического лечения, и это нужно прекратить", считает исполнительный директор Society of Biology Марк Даунс (Mark Downs).

Представитель британского неформального объединения Sense About Science, которое занимается опровержением лженаучных заявлений и неверных интерпретаций научных данных, Сайл Лейн (Sile Lane) в свою очередь отмечает, что "если лечение, подобное гомеопатии, предоставляется Национальной службой здравоохранения, люди могут подумать, что оно имеет такую же доказательную базу, как методы традиционной медицины. Это вводит людей в заблуждение, поскольку они представляют себе то, чего на самом деле нет".

Медпортал