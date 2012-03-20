Какие продукты защищают от диабета?

Ученые из США выяснили, что черника, яблоки и груши являются основными продуктами для профилактики сахарного диабета 2-го типа.

Национальные институты здравоохранения США провели исследование с участием 200 тыс. человек, наблюдение за которыми длилось 24 года. За этот период у 12600 человек диагностировали диабет. Участников разделили на группы, в зависимости от состава их рациона. В результате выяснилось, что люди, потреблявшие две и более порции черники в неделю, имели снижение риска диабета на 23%. Такая же тенденция наблюдалась и у тех, кто съедал не менее пяти яблок или груш в неделю.

Ученые объясняют, что в этих ягодах и фруктах содержится большое количество флавоноидов и клетчатки. Кстати, замена их соками не дает положительного эффекта.

newsland.ru