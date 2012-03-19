Во Франции возле еврейской школы расстреляли детей

Трое людей, в том числе двое детей, погибли вследствие стрельбы возле еврейской школы во французском городе Тулуза.

Об этом сообщают сегодня французские СМИ.

По данным свидетелей, преподаватель и двое его детей были убиты сегодня утром перед колледжем Озар Хатора.

По данным пресс-секретаря министра внутренних дел Франции, по меньшей мере еще один ребенок получил тяжелые ранения.

Как сообщил представитель родителей Патрик РУИМИ, неизвестный мужчина открыл огонь по людям, которые находились на пункте неформальной встречи перед школой. Это произошло сегодня в 8.10 по местному времени.

После совершения преступления убийца сел на скутер и исчез с места события.

В связи с трагедией министр внутренних дел Франции Клод ГЕАН попросил префектуры, особенно юго-востока Франции, усилить меры безопасности вокруг еврейских учебных заведений.

Сам министр сегодня после обеда планирует посетить Тулузу.

О своем намерении посетить место трагедии заявил также Президент Франции Николя САРКОЗИ.