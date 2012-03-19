23-летний футболист получил тяжелый инфаркт во время матча

23-летний полузащитник клуба Английской премьер-лиги "Болтон" Фабрис Муамба, который упал бездыханным на поле во время субботнего матча, перенес инфаркт, сообщили представители Лондонской больницы по лечению органов грудной клетки.

По их словам, состояние Муамбы остается критическим.

В заявлении больницы говорится, что его сердце удалось снова запустить лишь после длительных реанимационных усилий на футбольном поле и по пути в больницу.

Муамба упал на поле за несколько минут до окончания первого тайма четвертьфинального матча Кубка Англии по футболу между "Болтоном" и лондонским "Тоттенхэмом". Матч был остановлен при счете 1:1.

Болельщики у стадиона клуба оставляют цветы и открытки, в которых они выражают свое сочувствие и поддержку.