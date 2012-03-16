Чем грозят диеты девочкам-подросткам?

Европейские психологи и диетологи констатировали, что многие девочки-подростки являются заложницами стереотипов, когда речь идет о питании и фигуре, и, в результате, становятся врагами собственному подрастающему организму.

Исследования, проведенные в странах Западной Европы, показывают, что более 30% девочек 14-15 лет встревожены своей фигурой, из-за чего регулярно отказываются от завтраков. Кроме того, каждая пятая девочка не обедает, а каждая двенадцатая отказывается и от завтрака, и от обеда.

Стремление похудеть приводит к истощению организма, в результате чего может произойти задержка полового развития, подчеркивают врачи. А вот высококалорийная диета, напротив, ускоряет половое созревание, доказали ученые из США. При этом в обоих случаях здоровье девочки-подростка страдает.

likar.info