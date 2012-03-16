Пенсионерка зарезала сына и утопила внука

В Челябинске задержана 61-летняя местная жительница, которую подозревают в убийстве 32-летнего сына и трехлетнего внука. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по области.

По версии следствия, 15 марта пенсионерка в квартире одного из домов по переулку Мамина Тракторозаводского района ранила ножом своего спящего сына. Травмы оказались смертельными. Затем она утопила в ванной трехлетнего внука, которого оставила ей для присмотра ее дочь.

Со слов женщины, преступления она совершила в связи с тем, что ее сын был закоренелым наркоманом, и она просто устала бороться с его пагубным пристрастием. А внук имел задержки в умственном развитии, передает "Провинция". По ее словам, таким образом она хотела освободить свою семью от обузы, отмечает "УралИнформБюро".

Заведено дело по п.п. "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего). Злоумышленница задержана, сообщает "Взгляд". Вскоре ей будут предъявлены обвинения.

Правда.ру