Чем вреден кальян?

Одна порция кальяна, выкуренная в течение часа, равносильна 100 сигаретам. Такие данные озвучили в Британском кардиологическом фонде.

Специалисты фонда сравнивают курение кальяна с внутривенным введением сигарет и отмечают, что полные данные о вреде кальяна здоровью еще предстоит узнать.

Британские медики объясняют, что после курения кальяна в человеческом организме образуется высокая концентрация монооксида углерода. Это приводит к повреждению мозговых клеток, потому кальян нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам.

likar.info