Чем вреден кальян?
11:26, 16 марта 2012Зарубежные новости
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Приравняли к сотне сигарет
Одна порция кальяна, выкуренная в течение часа, равносильна 100 сигаретам. Такие данные озвучили в Британском кардиологическом фонде.
Специалисты фонда сравнивают курение кальяна с внутривенным введением сигарет и отмечают, что полные данные о вреде кальяна здоровью еще предстоит узнать.
Британские медики объясняют, что после курения кальяна в человеческом организме образуется высокая концентрация монооксида углерода. Это приводит к повреждению мозговых клеток, потому кальян нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам.
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