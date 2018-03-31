Как отметить День сна

16 марта, казалось бы, можно смело опаздывать на работу. Всемирная организация здравоохранения придумала для сонь отличную "отмазку" - Всемирный день сна. День сони отмечается каждую третью пятницу марта. Но на самом деле этот день - не праздник для любителей поспать, а способ привлечь внимание к проблемам сна.

Сон – особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм "приводит себя в порядок", поэтому мы и просыпаемся с ощущением свежести и прилива сил, пишет news.open.by.

На хронический недосып человеческий организм реагирует весьма специфическим образом. Это состояние получило в науке название "пограничного". О его причинах и механизме ученым известно еще меньше, чем о самом сне. "Пограничные" состояния могут приводить к самым неожиданным и поразительным психическим эффектам: галлюцинациям, потере памяти, оторванности от реальности. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%.

Наблюдаются и другие симптомы недосыпа: сначала пропадает чувство юмора, затем появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же темах.

Чтобы вернуться в обычное состояние, человеку достаточно хорошо выспаться.

По статистике свыше 10 % населения индустриально развитых стран страдает от бессонницы. Из-за увеличения психических и физических нагрузок человек перестал спать столько, сколько нужно его организму для нормального восстановления сил, поэтому у каждого второго взрослого жителя Земли отмечается один или несколько симптомов расстройства сна, а 13 % нарушений носят хронический характер. По данным сомнологического центра Минздрава, почти 45 % россиян недовольны своим сном, а 20 % населения нуждаются в серьезном лечении нарушений сна. В основном в эти 20 % входят практически все перешагнувшие 50-летний рубеж, а также женщины всех возрастов.

Бессонница в первую очередь не дает покоя работающим в сферах юриспруденции и образования, деятелям культуры и искусства. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон – один из действенных способов профилактики сердечных и многих других заболеваний. Специалисты утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность, но и приводит к нервным расстройствам.

Каждый человек проводит во сне треть своей жизни, во время этого процесса у него наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции. Такая же картина работы мозга во время сна наблюдается у большинства животных, однако некоторые из них обладают способностью к так называемому одностороннему сну. У китообразных, дельфинов и птиц во время этого процесса бодрствует одно из полушарий мозга и открыт один глаз. Так они следят за окружающей обстановкой. Когда одна половина мозга "выспится", она начинается бодрствовать, а другое полушарие – отдыхает. За все время сна такая перемена может происходить несколько раз.

Ученые считают, что наиболее подвержены нарушениям сна современные дети и подростки, которым мешают спать мобильные телефоны и компьютеры.

При этом для нормальной работы организма детям необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный сон может снизить у них проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.

Также сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, "счищая" с нейронных соединений ненужные белки, и уменьшает риск ожирения у детей и девушек. Кроме того, дневной сон предохраняет от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нехватка сна может провоцировать и развитие слабоумия.

Однако спать много не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна составляет 7 часов в сутки, а желание прилечь поспать днем свидетельствует о патологии.

Кстати

Положение тела, которое принимает спящий человек, может многое рассказать о его характере. Итак, если кто-либо спит:

На боку, свернувшись "калачиком" и прижимая подушку руками к животу или обнимая одеяло (или сам себя). Это поза "зародыша". Этот человек в жизни слаб и беззащитен, нуждается в помощи и покровительстве более сильных. Данкелл образно называет таких людей "бутонами", не желающими расцвести. По его мнению, это люди, подсознательно не желающие расставаться с детством. Они испытывают потребность в покровительстве человека с сильным характером, им приятно, когда о них заботятся. Нерешительные, неуверенные в себе, они избегают ответственности и в равной мере подвержены хорошему и плохому влиянию. По сути, это чувствительные, импульсивные натуры, которые руководствуются в своих поступках минутным настроением, а не здравым смыслом. Эти люди склонны к тоскливым настроениям.

На боку, наполовину свернувшись "калачиком", слегка разбросав руки и ноги - поза "полузародыша". Это человек уравновешенный, с большим умением приспосабливающийся к окружающей обстановке. Он редко конфликтует, склонен к разумным компромисам и без особого труда приспосабливается к житейским условиям и ситуациям. Часто люди, спящие в такой позе, обладают аналитическим складом ума, спокойны и надежны. Однако такие люди не обладают достаточной смелостью, энергией и настойчивостью в достижении своих целей, нечестолюбивы, не стремятся блистать в обществе, быть лидерами. Они предпочитают оставаться в тени, особенно если это тень человека, который уважаем и любим ими.

На животе. Тот, кто так спит, в жизни не любит неожиданностей, всегда точен и аккуратен, никогда не опаздывает. Такой человек часто недоволен своей профессией.

На животе, раскинув руки на всю ширину кровати и подогнув одну ногу. Тот, кто спит таким образом, обычно уверен в себе, пунктуален, последователен в рассуждениях, любит порядок и не терпит неожиданностей, расчетлив, предусмотрителен. Обычно его обвиняют в педантичности, отсутствии воображения. Такой человек любит навязывать свое мнение, командовать, руководить.

На животе, руки на подушке или по бокам тела, ноги выпрямлены. Такой человек старается управлять своей жизнью и самостоятельно принимать все важные решения. Ему трудно воспринимать критику, так как для него только свое мнение является единственно правильным. Тот, кто спит в такой позе, отличается чрезвычайным упорством в достижении цели и вниманием к мелочам.

На животе, руки закинуты выше головы, ноги вытянуты, ступни раздвинуты. Эта поза ("простертая") отражает попытку обрести господство над пространством постели, охватить его как можно полнее, сделав своим владением. Человек таким образом как бы защищают себя от неприятных сюрпризов ночного поведения. Если им не удается доминировать на постели, они чувствуют себя уязвимыми. Эти люди обнаруживают аналогичную потребность регулировать события дневной жизни: они не любят неожиданностей и организуют свою жизнь так, чтобы количество неожиданных "сюрпризов" свести к минимуму. Они пунктуальны и их беспокоит, если другие опаздывают. Они пекутся о деталях, точны и аккуратны. Тот, кто чувствует себя особенно неуютно при встрече с неожиданностью, может, спать не просто в «простертой» позе, но и по диагонали, пытаясь достигнуть еще более полного господства над миром сна.

На спине - "королевская" поза. Так спит тот, кто в повседневной жизни уверен в себе (часто излишне самоуверен - в этом случае во время сна человек широко раскидывает руки и ноги, стремясь занять всю площадь кровати), спокоен. Это сильные личности, вполне удовлетворенные жизнью, всегда готовые к принятию новой информации и новым знакомствам. И днем, и во сне они чувствуют себя в мире как рыба в воде. Они открыты всему, рады давать и принимать, так же как их любимая поза во сне оставляет их открытыми перед миром ночи. Часто так спят дети (или взрослые, которые были когда-то такими детьми), находящиеся в семье в центре внимания, а также профессиональные актеры.

На спине, заложив руки за голову. Обычно такие люди общительны, сердечны. Они знают о своих недостатках, но предпочитают не думать о них. Это люди светлого ума, они дружески настроены к окружающим и принимают мир таким, каков он есть (правда, последнее у них обусловлено нежеланием усложнять себе жизнь).

В позе "сфинкс" обычно спят люди, у которых плохой сон, их жизнь не балует и они готовы в любую минуту проснуться и вернуться к невзгодам действительности.

Свесив одну или обе ноги с кровати, словно они собрались куда-то бежать. Эти люди и в жизни постоянно в бегах.

Заложив одну ногу на другую. Это человек беспокойный, неспособный взять в толк смысл происходящих событий.

Завернувшись с головой в одеяло так, что торчит только кончик носа. Такой человек в жизни прячется в угол, а находясь в обществе, застенчив. Боится столкновений с жизнью. Так спят пессимисты.

Хотя позы спящего имеют определенный смысл, нужно избегать упрощенного подхода к ним, и тем более поспешного суждения о людях лишь на основании поверхностных сведений о значении поз.