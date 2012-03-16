Овощи и хлеб могут привести к раку молочной железы

Содержание кадмия, токсичного металла, попадающего в продукты питания из удобрений, повышает риск развития рака груди. При этом кадмий способен в больших количествах накапливаться в растениях, относящихся к сельскохозяйственным культурам.

Основной источник металла в рационе человека - хлеб, картофель и прочие овощи, рассказывает Агнета Акессон из Каролинского Института. В целом эти продукты считаются полезными, но кадмий все меняет.

Специалисты при участии Акессон в течение более 12 лет следили за состоянием 55987 женщин, поясняет Health India. Ученые оценили, с каким объемом кадмия сталкивались женщины, используя вопросники.

Из всех участниц эксперимента за время наблюдения были зафиксированы 2112 случая рака груди. При этом женщин поделили на три группы, основываясь на объеме потребления кадмия. В целом большее потребление кадмия связывалось с повышением риска рака на 21%.

Среди стройных женщин риск составлял 27%. При этом, если кадмий поступал в организм с относительно полезными продуктами, все-таки удавалось снизить соответствующий риск. Видимо, сами продукты уменьшали опасность.

Меддэйли