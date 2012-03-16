Лечебные свойства пастернака
10:23, 16 марта 2012Зарубежные новости
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И вершки, и корешки
Лечебные свойства пастернака используются при борьбе со многими заболеваниями. В пастернаке полезно все – и вершки, и корешки.
Пастернак употребляю при плохом аппетите и нарушениях ЖКТ. Растение укрепляет нервную систему, лечит неврозы и стенокардию. Пастернак очищает от шлаков, помогает от желудочных колик, лечит мочекаменную болезнь и кашель. Отвар из овоща – эффективное тонизирующее и общеукрепляющее средство.
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