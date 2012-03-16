Японию опять трусит

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня ночью в центральной части Японии, передает ИТАР-ТАСС.

По сообщению национального метеорологического управления страны, эпицентр стихии находился в префектуре Сайтама (центральная часть главного японского острова Хонсю), а очаг залегал на глубине 100 км. О разрушениях или пострадавших не сообщается, угрозы цунами объявлено не было.

Сильные подземные толчки ощущались в 11 префектурах, включая столичный регион и префектуру Фукусима. В здании представительства ИТАР-ТАСС в Токио сильно раскачивалась мебель.

