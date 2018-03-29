Банан – фрукт счастья

Бананы называют "фруктами счастья" и "идеальным фаст-фудом". Почему? Рассказывает частнопрактикующий фитотерапевт Маргарита Антонова.

Пища мудрецов

Бананы считаются идеальной пищей для того, чтобы перекусить. Во-первых, они богаты полезными углеводами и быстро утоляют голод. Во-вторых, сама природа снабдила их удобной "упаковкой" – кожурой.

Считается, что от бананов очень легко поправиться. Это не совсем так. Ими просто не надо злоупотреблять, как, впрочем, и любыми другими сладкими крахмалистыми продуктами. Один банан содержит в среднем 60–80 калорий. Поэтому если вы хотите оставаться стройной, норма на день – один-два плода, не больше.

Фрукт-антидепрессант

В конце ХХ века ученые доказали, что в бананах содержатся вещества, близкие по структуре к так называемым гормонам счастья – серотонину и эндорфинам. Эти вещества вызывают прилив сил и ощущение наслаждения. Повышается и умственная работоспособность. А калий и магний, содержащиеся в бананах, уменьшают вероятность эмоциональных срывов. И это главная ценность бананов в пору весеннего авитаминоза и депрессий.

Против язвы

При заболеваниях поджелудочной железы и желудка свежие фрукты и овощи нередко приходится исключать из рациона. Единственный фрукт, на который это правило не распространяется, – банан. Он не увеличивает выделение пищеварительных соков, а нежная мякоть обволакивает стенки желудка. Многие люди, страдающие язвенной болезнью желудка, утверждают, что бананы облегчают боль. Поэтому, если вы склонны к гастриту или язвенной болезни, ешьте ежедневно 1–3 банана.

Сонный напиток

Итальянцы используют бананы как снотворное средство. Для приготовления целебного напитка нужно измельчить один банан в блендере, а затем смешать его с 50 г коньяка, добавив маленькую щепотку корицы. Пить на ночь маленькими глотками.

Рецепт индейцев

В Мексике бананами лечат кашель. Один плод банана разминают до образования кашицы, добавляют мед и принимают по столовой ложке 3–4 раза в день.

При сердечных недугах

Бананы – отличный источник калия. Этот минерал необходим сердечной мышце, а также печени и головному мозгу. Недостаток калия в организме может вызвать аритмию, ночные судороги мышц ног. Поэтому кардиологи рекомендуют восполнять запасы калия при помощи бананов – и полезно, и вкусно. Суточная норма калия содержится в трех плодах.

Восстанавливает силы

Бананы прекрасно и быстро усваиваются, в них мало клетчатки. Поэтому диетологи советуют включать эти фрукты в рацион больных, выздоравливающих после инфекций и операций. Полезны бананы и пациентам онкологических клиник в периоды химио- и лучевой терапии.

Широко применяются тропические плоды в рационе спортсменов, которые восстанавливают силы во время длительных соревнований. А перед ответственными стартами атлетов частенько сажают на белково-банановую диету. Такой рацион способствует выведению из организма излишков воды и наращиванию мышечной массы.

Секреты покупки

Хороший спелый банан имеет сочный желтый цвет, гладкую, блестящую кожуру без зелени и темных пятен. Мелкие «веснушки» на поверхности не в счет. Это знак того, что фрукт набрал максимальную сахаристость и его нужно съесть в тот же день.

А вот чернота, покрывающая поверхность банана, свидетельствует о том, что фирме-поставщику не удалось должным образом сохранить свою продукцию. Такие фрукты лучше не покупать.

Нюансы хранения

До тех пор, пока бананы не созреют, их нужно держать при комнатной температуре и низкой влажности воздуха. Грозди плодов лучше подвешивать, обязательно вынимая их из полиэтиленовых пакетов. Холодильник эти фрукты «не любят». Минимальная температура, при которой рекомендуется хранить спелые бананы, – плюс 10–12°С.

Противопоказания

Незрелые бананы содержат крахмал, который почти не поддается перевариванию и становится добычей микробов толстого кишечника. Поэтому следствием употребления недозрелых плодов часто бывает избыточное газообразование. Увлекаться спелыми бананами не следует диабетикам.

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