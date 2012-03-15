В Польше протестовали против повышения пенсионного возраста

Несколько тысяч поляков в среду вечером протестовали в Варшаве против планов правительства уравнять для мужчин и женщин пенсионный возраст и повысить его до 67 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором протеста выступила крупнейшая оппозиционная партия в Польше «Право и справедливость» (PiS), которой удалось собрать на акцию от 2 до 5 тысяч участников.

Лидер PiS Ярослав КАЧИНСКИЙ заявил на митинге, что представители партии власти говорили, что не информировали о планируемой пенсионной реформе накануне последних парламентских выборов осенью 2011 года, потому что проиграли бы их.

«Поляков обманули. Мы будем протестовать против так называемой реформы и других событий, которые имеют место в нашем государстве», - сказал Я.КАЧИНСКИЙ, которого цитирует партийный веб-сайт.

Группа демонстрантов с плакатами и скандированием прошла по одной из центральных улиц Варшавы к зданию Кабинета министров Польши, где показала чиновникам символическую «красную карточку».

PiS заявляет, что поляки должны сами решать, хотят ли они выходить на пенсию позже, а не в принудительном порядке, как это предлагает правительство.

Польский Кабинет министров в специально подготовленной презентации по вопросам пенсионной реформы объясняет необходимость повышения пенсионного возраста увеличением количества пенсионеров при уменьшении количества работников.

По оценкам правительства, дефицит пенсионного фонда Польши в случае сохранения пенсионного возраста в стране возрастет в 2030 году на 75% - до более 20 миллиардов долларов, который придется финансировать за счет новых долгов, увеличивать налоги или уменьшать пенсии.

По данным презентации, среди 27 стран Евросоюза, в который с 2004 года входит Польша, пенсионный возраст еще не повысили, по меньшей мере, до 65 лет, кроме поляков, лишь латвийцы.

Согласно действующему законодательству, польские женщины могут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65.