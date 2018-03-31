В чём прелесть раздельного питания?

Мы про­дол­жа­ем раз­би­рать ди­е­ты и се­год­ня по­го­во­рим о том, что уже мно­гие де­ся­ти­ле­тия за­ни­ма­ет пер­вые ме­с­та в рей­тин­гах по­пу­ляр­нос­ти – о раз­дель­ном пи­та­нии.

У это­го ме­то­да мно­жест­во по­клон­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей: его при­дер­жи­ва­ют­ся звез­ды ки­но и те­ле­ви­де­ния, мас­са лю­дей, же­ла­ю­щих по­ху­деть, и те, кто прос­то за­бо­тит­ся о сво­ем здо­ровье. При­чем ме­то­ди­ка вы­дер­жа­ла ис­пы­та­ние вре­ме­нем, ведь не­сколь­ко лет на­зад она от­ме­ти­ла свой ни мно­го, ни ма­ло сто­лет­ний юби­лей!

Огля­ды­ва­ясь на­зад

Со­ве­ты по раз­дель­но­му упо­треб­ле­нию не­ко­то­рых про­дук­тов и блюд мы встре­ча­ем еще у вра­чей да­ле­ко­го про­ш­ло­го как за­пад­ной, так и вос­точ­ной ме­ди­цин­ской тра­ди­ции.

На­при­мер, зна­ме­ни­тый Авицен­на ка­те­го­ри­чес­ки не ре­ко­мен­до­вал со­че­тать жир­ную и со­ле­ную пи­щу, в чем, кста­ти, вра­чи со­вре­мен­нос­ти с ним впол­не со­ли­дар­ны. Но за­пре­ты эти, не слиш­ком мно­го­чис­лен­ные, ко­неч­но, не ка­са­лись та­ких ве­ществ, как бел­ки, жи­ры и уг­ле­во­ды, о ко­то­рых ме­ди­ки в ста­ри­ну и по­ня­тия не име­ли.

В кон­це XIX ве­ка ме­ди­цин­ская на­ука сде­ла­ла ска­чок в раз­ви­тии, мно­го от­кры­тий бы­ло сде­ла­но в об­лас­ти фи­зио­ло­гии че­ло­ве­ка, в том чис­ле фи­зио­ло­гии пи­ще­ва­ре­ния. Опре­де­ли­лась роль ос­нов­ных ком­по­нен­тов пи­щи, об­на­ру­жи­ли, что бел­ки, жи­ры и уг­ле­во­ды пе­ре­ва­ри­ва­ют­ся раз­ное вре­мя, с по­мощью раз­лич­ных пи­ще­ва­ри­тель­ных со­ков и в даль­ней­шем усва­ива­ют­ся по-раз­но­му.

Аме­ри­кан­ский врач-на­ту­ро­пат Го­вард Хей по­ло­жил на­ча­ло те­о­рии о раз­дель­ном пи­та­нии, а чуть поз­же, в на­ча­ле ХХ ве­ка, его со­оте­чест­вен­ник Гер­берт Шел­тон раз­вил те­о­рию и стал ак­тив­но при­ме­нять ее на прак­ти­ке.

При­ме­ча­тель­но, что Шел­тон, чьи­ми кни­га­ми о здо­ро­вом об­ра­зе жиз­ни мно­гие го­ды увле­кал­ся мир, ба­зо­во­го ме­ди­цин­ско­го об­ра­зо­ва­ния не имел! Прав­да, он ак­тив­но изу­чал на­ту­ро­па­тию, хи­роп­рак­ти­ку, Аюр­ве­ду и дру­гие на­прав­ле­ния не­тра­ди­ци­он­ной ме­ди­ци­ны и да­же вы­пус­тил се­ми­том­ный труд, по­свя­щен­ный пра­виль­но­му об­ра­зу жиз­ни, фи­зи­чес­ким уп­раж­не­ни­ям, по­ло­во­му вос­пи­та­нию, те­о­ри­ям здо­ровья и бо­лез­ни, пра­виль­но­му пи­та­нию.

Впро­чем, че­му удив­лять­ся: да­же в наш про­све­щен­ный век обы­ва­тель не­ред­ко идет на по­во­ду у раз­но­об­раз­ных го­ре-це­ли­те­лей, пач­ка­ми ску­пая их бро­шю­ры и с эн­ту­зи­аз­мом про­во­дя над со­бой со­мни­тель­ные экс­пе­ри­мен­ты.

Гер­берт Шел­тон был, без­ус­лов­но, ха­риз­ма­тич­ной лич­ностью, об­ла­дал врож­ден­ным да­ром убеж­де­ния и пи­сал лег­ким, да­же за­во­ра­жи­ва­ю­щим язы­ком. Не­да­ром его кни­га­ми за­чи­ты­ва­ют­ся по сей день. И, воз­мож­но, сам стиль из­ло­же­ния и убеж­ден­ность ав­то­ра в право­те сво­ей идеи боль­ше при­вле­ка­ют к раз­дель­но­му пи­та­нию, чем са­ма эф­фек­тив­ность ме­то­ди­ки. В чем же ее суть?

Раз­де­ляй и власт­вуй

Итак, каж­дый (кто, ко­неч­но, не очень креп­ко спал на уро­ках ана­то­мии в шко­ле) зна­ет, что в пе­ре­ва­ри­ва­нии пи­щи участ­ву­ют не­сколь­ко фер­мент­ных сис­тем.

Фер­мен­ты же­лу­доч­но­го и ки­шеч­но­го со­ков, жел­чи, со­ка под­же­лу­доч­ной же­ле­зы пе­ре­ва­ри­ва­ют раз­лич­ные ком­по­нен­ты пи­щи: бел­ки, жи­ры, уг­ле­во­ды, клет­чат­ку. По те­о­рии раз­дель­но­го пи­та­ния, если в ор­га­низм по­сту­па­ет од­но­род­ная пи­ща, фер­мент­ные сис­те­мы ра­бо­та­ют наибо­лее эф­фек­тив­но, если же пи­ща сме­шан­ная, то сис­те­мы на­чи­на­ют друг дру­гу ме­шать.

Тут уж воз­ни­ка­ют вся­кие га­дос­ти: бро­же­ние и гни­е­ние в же­луд­ке, от­рав­ле­ние ор­га­низ­ма, на­ру­ше­ния пи­ще­ва­ре­ния и даль­ней­ше­го об­ме­на ве­ществ.

Что­бы это­го из­бе­жать, сле­ду­ет при­дер­жи­вать­ся слож­ной сис­те­мы ком­би­на­ций про­дук­тов, по ко­то­рой не­бла­гоп­ри­ят­ны­ми счи­та­ют­ся сле­ду­ю­щие со­че­та­ния:

•бе­лок – бе­лок: не­льзя упо­треб­лять два кон­цент­ри­ро­ван­ных бел­ко­вых про­дук­та вмес­те, на­при­мер, яй­ца и мя­со, сыр и оре­хи;

•бе­лок – жи­ры: рас­ти­тель­ное и сли­воч­ное мас­ло не со­че­та­ет­ся с мя­сом, яй­ца­ми, сы­ром;

•уг­ле­во­ды – жи­ры: хлеб или кон­ди­тер­ские из­де­лия – с рас­ти­тель­ным мас­лом, слив­ка­ми, ис­клю­че­ние де­ла­ет­ся лишь для хле­ба с мас­лом;

•кис­ло­та – бе­лок: кис­лые фрук­ты не­льзя упо­треб­лять с мя­сом, яй­ца­ми;

•са­хар – крах­мал: ва­ренье, джем и са­хар – с хле­бом, кар­то­фе­лем, об­ра­бо­тан­ны­ми кру­па­ми;

•крах­мал – крах­мал: мож­но есть толь­ко один вид уг­ле­во­дис­той пи­щи в один при­ем;

•ар­буз, ды­ню и мо­ло­ко упо­треб­лять от­дель­но от лю­бых дру­гих про­дук­тов.

Кро­ме то­го, же­ла­тель­но как мож­но мень­ше под­вер­гать про­дук­ты теп­ло­вой об­ра­бот­ке, умень­шить упо­треб­ле­ние за­кис­ля­ю­щих про­дук­тов: мя­са, ры­бы, кол­бас, яиц, сла­дос­тей, ко­фе и ал­ко­го­ля – и от­да­вать пред­по­чте­ние още­ла­чи­ва­ю­щим: фрук­там и ово­щам.

Сто­рон­ни­ки раз­дель­но­го пи­та­ния убеж­де­ны: если со­блю­дать все пра­ви­ла, то са­мо­чувст­вие бу­дет хо­ро­шим, вес – всег­да в нор­ме и мно­гие бо­лез­ни обой­дут вас сто­ро­ной. Но…

Так ли все на са­мом де­ле?

Ког­да Гер­берт Шел­тон со­зда­вал свою те­о­рию, он ру­ко­водст­во­вал­ся в том чис­ле и ра­бо­та­ми на­ше­го уче­но­го И.П. Пав­ло­ва. Сим­во­лич­но, что имен­но уче­ник ве­ли­ко­го фи­зио­ло­га, ра­бо­тав­ший в том же ин­сти­ту­те, но в бо­лее позд­нее вре­мя те­о­рию раз­дель­но­го пи­та­ния опро­верг.

В мно­го­чис­лен­ных опы­тах про­фес­сор И. П. Ра­зен­ков убе­ди­тель­но до­ка­зал, что не раз­дель­ное, а имен­но сме­шан­ное пи­та­ние – наибо­лее фи­зио­ло­гич­но для че­ло­ве­ка. Он и его по­сле­до­ва­те­ли об­на­ру­жи­ли, что раз­дель­ное упо­треб­ле­ние бел­ко­вой, жи­ро­вой и уг­ле­во­дис­той пи­щи тор­мо­зит ак­тив­ность фер­мент­ных сис­тем, а если упо­треб­лять пи­щу сме­шан­ную, то пи­та­тель­ные ве­щест­ва усва­ива­ют­ся го­раз­до луч­ше.

Впо­следст­вии уче­ные мно­гих стран ми­ра под­твер­ди­ли вы­вод рус­ских ис­сле­до­ва­те­лей, од­на­ко их на­уч­ные ра­бо­ты так и оста­лись на­уч­ны­ми: столь ши­ро­кой по­пу­ляр­нос­ти, как кни­ги Шел­то­на и Хея, они не при­о­бре­ли.

Се­год­ня мы мно­го зна­ем о фи­зио­ло­гии пи­ще­ва­ре­ния, и с по­зи­ции этих зна­ний мож­но ска­зать сле­ду­ю­щее:

1. Ни­ка­ких про­цес­сов гни­е­ния или бро­же­ния в же­луд­ке быть не мо­жет, так как это про­цес­сы мик­ро­био­ло­ги­чес­кие и для них нуж­ны опре­де­лен­ные мик­ро­бы, не спо­соб­ные вы­жить в кис­лом со­дер­жи­мом же­луд­ка.

2. Пе­ре­ва­ри­ва­ние пи­щи – это функ­ция не же­луд­ка, а ки­шеч­ни­ка, же­лу­док лишь под­го­тав­ли­ва­ет пи­щу к даль­ней­ше­му пе­ре­ва­ри­ва­нию. Шел­тон же де­лал осо­бый упор имен­но на же­лу­доч­ном пе­ре­ва­ри­ва­нии сме­шан­ной и раз­дель­ной пи­щи.

3. На­ша пи­ще­ва­ри­тель­ная сис­те­ма спо­соб­на са­ма ана­ли­зи­ро­вать со­став пи­щи уже тог­да, ког­да та по­па­ла в ро­то­вую по­лость.

То есть мы толь­ко по­ло­жи­ли ку­со­чек в рот, а ор­га­низм уже на­чи­на­ет вы­ра­ба­ты­вать со­от­вет­ст­ву­ю­щие фер­мен­ты, при­чем для пе­ре­ва­ри­ва­ния бел­ков, жи­ров и уг­ле­во­дов они вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся имен­но в той про­пор­ции, в ко­то­рой эти ком­по­нен­ты при­сут­ст­ву­ют в дан­ной пи­ще. Кста­ти, ин­те­ре­сен та­кой при­мер.

Как уже бы­ло ска­за­но, Шел­тон не ре­ко­мен­до­вал со­че­тать бел­ки с жи­ра­ми. Уче­ные же до­ка­за­ли, что бел­ки не толь­ко не ухуд­ша­ют пе­ре­ва­ри­ва­ние жи­ров, но и ак­ти­ви­ру­ют вы­ра­бот­ку под­же­лу­доч­ной же­ле­зой ли­па­зы – фер­мен­та для их рас­щеп­ле­ния.

На­ко­нец, сто­ит вспом­нить, что тра­ди­ци­он­ные кух­ни на­ро­дов ми­ра – об­раз­цы имен­но сме­шан­но­го пи­та­ния.

Возь­мем укра­ин­ский борщ или рус­скую со­лян­ку, ки­тай­скую лап­шу со сви­ни­ной или уз­бек­ский плов, зна­ме­ни­тые фран­цуз­ские са­ла­ты и италь­ян­скую пиц­цу, да что там го­во­рить, прак­ти­чес­ки ни в од­ной ку­ли­нар­ной тра­ди­ции раз­дель­но­го пи­та­ния не при­дер­жи­ва­ют­ся.

Если ве­рить те­о­рии Шел­то­на, че­ло­ве­чест­во дав­но долж­но бы­ло пре­кра­тить су­щест­во­ва­ние из-за ужас­ных же­лу­доч­ных бо­лез­ней и дру­гих хво­рей, свя­зан­ных с на­ру­ше­ни­ем об­ме­на, од­на­ко же это­го не слу­чи­лось.

Мож­но при­вес­ти еще мно­го до­во­дов про­тив раз­дель­но­го пи­та­ния, но, ду­маю, и так яс­но, что те­о­рия не­со­сто­я­тель­ная и ни­ка­кой на­уч­ной кри­ти­ки не вы­дер­жи­ва­ет.

А мне по­мо­га­ет!

Та­кую фра­зу дейст­ви­тель­но мож­но час­то услы­шать от по­клон­ни­ков раз­дель­но­го пи­та­ния, не же­ла­ю­щих от­ка­зы­вать­ся от не­го да­же под воз­дейст­ви­ем са­мых убе­ди­тель­ных до­во­дов. В чем же де­ло?

Нач­нем с эф­фек­та пла­це­бо: в от­но­ше­нии раз­дель­но­го пи­та­ния он очень си­лен. Ин­фор­ма­ция, взя­тая из книг Шел­то­на, Хея или их по­сле­до­ва­те­лей да­ет весь­ма мощ­ную уста­нов­ку, осо­бен­но лю­дям да­ле­ким от углуб­лен­но­го зна­ния ме­ди­ци­ны.

Кро­ме то­го, не­ко­то­рым на раз­дель­ном пи­та­нии дейст­ви­тель­но уда­ет­ся по­ху­деть: это свя­за­но с тем, что ор­га­низм тра­тит го­раз­до боль­ше энер­гии на усво­е­ние од­но­тип­ной пи­щи.

И са­мое глав­ное: и у Шел­то­на, и у Хея, по­ми­мо ре­ко­мен­да­ций по раз­дель­но­му пи­та­нию мы встре­ча­ем сле­ду­ю­щие:

•не хо­дить в ма­га­зин го­лод­ны­ми;

•не есть пос­ле 20 ча­сов ве­че­ра;

•из­бе­гать ра­фи­ни­ро­ван­ных про­дук­тов и фаст-фу­да;

•есть как мож­но боль­ше све­жих ово­щей и фрук­тов;

•упо­треб­лять на­ту­раль­ные зла­ки, хлеб с от­ру­бя­ми, не­жир­ные мо­лоч­ные про­дук­ты;

•со­кра­щать пор­ции упо­треб­ля­е­мых блюд вдвое;

•есть мед­лен­но, при­слу­ши­ва­ясь к чувст­ву на­сы­ще­ния;

•огра­ни­чи­вать по­ва­рен­ную соль;

•за­ни­мать­ся спор­том или тра­тить ка­ло­рии дру­гим спо­со­бом.

Имен­но те, кто при­дер­жи­ва­ет­ся по­доб­ных ре­ко­мен­да­ций, а не толь­ко прин­ци­па раз­дель­нос­ти, и по­лу­ча­ют мак­си­маль­ный эф­фект. Но ведь все эти со­ве­ты мы встре­ча­ем и тог­да, ког­да речь идет о здо­ро­вом (или ра­ци­о­наль­ном) пи­та­нии. Если им сле­до­вать, то са­мо­чувст­вие бу­дет хо­ро­шим, да­же если в ва­шей та­рел­ке ре­гу­ляр­но со­седст­ву­ют мя­со с кар­тош­кой.

В за­вер­ше­ние хо­те­лось бы от­ме­тить, что тем, кто уже при­дер­жи­ва­ет­ся раз­дель­но­го пи­та­ния, но, про­чи­тав этот ма­те­ри­ал, за­хо­чет из­ме­нить свой ра­ци­он, де­лать это­го не сле­ду­ет. Де­ло в том, что уже че­рез 6 - 8 ме­ся­цев раз­дель­но­го пи­та­ния ор­га­низм че­ло­ве­ка утра­чи­ва­ет спо­соб­ность нор­маль­но пе­ре­ва­ри­вать и усва­ивать сме­шан­ную пи­щу.

Рез­кое воз­вра­ще­ние к обыч­но­му ра­ци­о­ну у та­ких лю­дей мо­жет вы­звать ухуд­ше­ние са­мо­чувст­вия: бо­ли в жи­во­те, на­ру­ше­ния сту­ла, по­вы­шен­ное га­зо­об­ра­зо­ва­ние, тош­но­ту и дру­гие не­при­ят­ные симп­то­мы.

Из­бе­жать это­го мож­но лишь в том слу­чае, если пе­ре­ст­ро­е­ние пи­та­ния с раз­дель­но­го на сме­шан­ное про­ис­хо­дит по­сте­пен­но и очень мед­лен­но. Ведь что­бы ор­га­низм сно­ва при­о­брел спо­соб­ность усва­ивать сме­шан­ную пи­щу, мо­жет по­тре­бо­вать­ся бо­лее по­лу­го­да.

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