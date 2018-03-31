В чём прелесть раздельного питания?
У этого метода множество поклонников и последователей: его придерживаются звезды кино и телевидения, масса людей, желающих похудеть...
Мы продолжаем разбирать диеты и сегодня поговорим о том, что уже многие десятилетия занимает первые места в рейтингах популярности – о раздельном питании.
У этого метода множество поклонников и последователей: его придерживаются звезды кино и телевидения, масса людей, желающих похудеть, и те, кто просто заботится о своем здоровье. Причем методика выдержала испытание временем, ведь несколько лет назад она отметила свой ни много, ни мало столетний юбилей!
Оглядываясь назад
Советы по раздельному употреблению некоторых продуктов и блюд мы встречаем еще у врачей далекого прошлого как западной, так и восточной медицинской традиции.
Например, знаменитый Авиценна категорически не рекомендовал сочетать жирную и соленую пищу, в чем, кстати, врачи современности с ним вполне солидарны. Но запреты эти, не слишком многочисленные, конечно, не касались таких веществ, как белки, жиры и углеводы, о которых медики в старину и понятия не имели.
В конце XIX века медицинская наука сделала скачок в развитии, много открытий было сделано в области физиологии человека, в том числе физиологии пищеварения. Определилась роль основных компонентов пищи, обнаружили, что белки, жиры и углеводы перевариваются разное время, с помощью различных пищеварительных соков и в дальнейшем усваиваются по-разному.
Американский врач-натуропат Говард Хей положил начало теории о раздельном питании, а чуть позже, в начале ХХ века, его соотечественник Герберт Шелтон развил теорию и стал активно применять ее на практике.
Примечательно, что Шелтон, чьими книгами о здоровом образе жизни многие годы увлекался мир, базового медицинского образования не имел! Правда, он активно изучал натуропатию, хиропрактику, Аюрведу и другие направления нетрадиционной медицины и даже выпустил семитомный труд, посвященный правильному образу жизни, физическим упражнениям, половому воспитанию, теориям здоровья и болезни, правильному питанию.
Впрочем, чему удивляться: даже в наш просвещенный век обыватель нередко идет на поводу у разнообразных горе-целителей, пачками скупая их брошюры и с энтузиазмом проводя над собой сомнительные эксперименты.
Герберт Шелтон был, безусловно, харизматичной личностью, обладал врожденным даром убеждения и писал легким, даже завораживающим языком. Недаром его книгами зачитываются по сей день. И, возможно, сам стиль изложения и убежденность автора в правоте своей идеи больше привлекают к раздельному питанию, чем сама эффективность методики. В чем же ее суть?
Разделяй и властвуй
Итак, каждый (кто, конечно, не очень крепко спал на уроках анатомии в школе) знает, что в переваривании пищи участвуют несколько ферментных систем.
Ферменты желудочного и кишечного соков, желчи, сока поджелудочной железы переваривают различные компоненты пищи: белки, жиры, углеводы, клетчатку. По теории раздельного питания, если в организм поступает однородная пища, ферментные системы работают наиболее эффективно, если же пища смешанная, то системы начинают друг другу мешать.
Тут уж возникают всякие гадости: брожение и гниение в желудке, отравление организма, нарушения пищеварения и дальнейшего обмена веществ.
Чтобы этого избежать, следует придерживаться сложной системы комбинаций продуктов, по которой неблагоприятными считаются следующие сочетания:
•белок – белок: нельзя употреблять два концентрированных белковых продукта вместе, например, яйца и мясо, сыр и орехи;
•белок – жиры: растительное и сливочное масло не сочетается с мясом, яйцами, сыром;
•углеводы – жиры: хлеб или кондитерские изделия – с растительным маслом, сливками, исключение делается лишь для хлеба с маслом;
•кислота – белок: кислые фрукты нельзя употреблять с мясом, яйцами;
•сахар – крахмал: варенье, джем и сахар – с хлебом, картофелем, обработанными крупами;
•крахмал – крахмал: можно есть только один вид углеводистой пищи в один прием;
•арбуз, дыню и молоко употреблять отдельно от любых других продуктов.
Кроме того, желательно как можно меньше подвергать продукты тепловой обработке, уменьшить употребление закисляющих продуктов: мяса, рыбы, колбас, яиц, сладостей, кофе и алкоголя – и отдавать предпочтение ощелачивающим: фруктам и овощам.
Сторонники раздельного питания убеждены: если соблюдать все правила, то самочувствие будет хорошим, вес – всегда в норме и многие болезни обойдут вас стороной. Но…
Так ли все на самом деле?
Когда Герберт Шелтон создавал свою теорию, он руководствовался в том числе и работами нашего ученого И.П. Павлова. Символично, что именно ученик великого физиолога, работавший в том же институте, но в более позднее время теорию раздельного питания опроверг.
В многочисленных опытах профессор И. П. Разенков убедительно доказал, что не раздельное, а именно смешанное питание – наиболее физиологично для человека. Он и его последователи обнаружили, что раздельное употребление белковой, жировой и углеводистой пищи тормозит активность ферментных систем, а если употреблять пищу смешанную, то питательные вещества усваиваются гораздо лучше.
Впоследствии ученые многих стран мира подтвердили вывод русских исследователей, однако их научные работы так и остались научными: столь широкой популярности, как книги Шелтона и Хея, они не приобрели.
Сегодня мы много знаем о физиологии пищеварения, и с позиции этих знаний можно сказать следующее:
1. Никаких процессов гниения или брожения в желудке быть не может, так как это процессы микробиологические и для них нужны определенные микробы, не способные выжить в кислом содержимом желудка.
2. Переваривание пищи – это функция не желудка, а кишечника, желудок лишь подготавливает пищу к дальнейшему перевариванию. Шелтон же делал особый упор именно на желудочном переваривании смешанной и раздельной пищи.
3. Наша пищеварительная система способна сама анализировать состав пищи уже тогда, когда та попала в ротовую полость.
То есть мы только положили кусочек в рот, а организм уже начинает вырабатывать соответствующие ферменты, причем для переваривания белков, жиров и углеводов они вырабатываются именно в той пропорции, в которой эти компоненты присутствуют в данной пище. Кстати, интересен такой пример.
Как уже было сказано, Шелтон не рекомендовал сочетать белки с жирами. Ученые же доказали, что белки не только не ухудшают переваривание жиров, но и активируют выработку поджелудочной железой липазы – фермента для их расщепления.
Наконец, стоит вспомнить, что традиционные кухни народов мира – образцы именно смешанного питания.
Возьмем украинский борщ или русскую солянку, китайскую лапшу со свининой или узбекский плов, знаменитые французские салаты и итальянскую пиццу, да что там говорить, практически ни в одной кулинарной традиции раздельного питания не придерживаются.
Если верить теории Шелтона, человечество давно должно было прекратить существование из-за ужасных желудочных болезней и других хворей, связанных с нарушением обмена, однако же этого не случилось.
Можно привести еще много доводов против раздельного питания, но, думаю, и так ясно, что теория несостоятельная и никакой научной критики не выдерживает.
А мне помогает!
Такую фразу действительно можно часто услышать от поклонников раздельного питания, не желающих отказываться от него даже под воздействием самых убедительных доводов. В чем же дело?
Начнем с эффекта плацебо: в отношении раздельного питания он очень силен. Информация, взятая из книг Шелтона, Хея или их последователей дает весьма мощную установку, особенно людям далеким от углубленного знания медицины.
Кроме того, некоторым на раздельном питании действительно удается похудеть: это связано с тем, что организм тратит гораздо больше энергии на усвоение однотипной пищи.
И самое главное: и у Шелтона, и у Хея, помимо рекомендаций по раздельному питанию мы встречаем следующие:
•не ходить в магазин голодными;
•не есть после 20 часов вечера;
•избегать рафинированных продуктов и фаст-фуда;
•есть как можно больше свежих овощей и фруктов;
•употреблять натуральные злаки, хлеб с отрубями, нежирные молочные продукты;
•сокращать порции употребляемых блюд вдвое;
•есть медленно, прислушиваясь к чувству насыщения;
•ограничивать поваренную соль;
•заниматься спортом или тратить калории другим способом.
Именно те, кто придерживается подобных рекомендаций, а не только принципа раздельности, и получают максимальный эффект. Но ведь все эти советы мы встречаем и тогда, когда речь идет о здоровом (или рациональном) питании. Если им следовать, то самочувствие будет хорошим, даже если в вашей тарелке регулярно соседствуют мясо с картошкой.
В завершение хотелось бы отметить, что тем, кто уже придерживается раздельного питания, но, прочитав этот материал, захочет изменить свой рацион, делать этого не следует. Дело в том, что уже через 6 - 8 месяцев раздельного питания организм человека утрачивает способность нормально переваривать и усваивать смешанную пищу.
Резкое возвращение к обычному рациону у таких людей может вызвать ухудшение самочувствия: боли в животе, нарушения стула, повышенное газообразование, тошноту и другие неприятные симптомы.
Избежать этого можно лишь в том случае, если перестроение питания с раздельного на смешанное происходит постепенно и очень медленно. Ведь чтобы организм снова приобрел способность усваивать смешанную пищу, может потребоваться более полугода.