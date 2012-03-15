Прогноз для метеочувствительных людей на 15 марта

В Украине атмосферное давление растет, что и может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, и в первую очередь - у гипертоников. У них могут наблюдаться головные боли и боли в области сердца. Для людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, основным неблагоприятным фактором будет порывистый ветер.

В переходные периоды возможны сезонные обострения заболеваний суставов, бронхов, сердца, сосудов, а также желудочных заболеваний, особенно подвержены риску люди с синдромом хронической усталости, пожилые и маленькие дети. И даже вполне здоровые люди отмечают недомогание, снижение работоспособности.

На большей части Украины погода спастического типа со значительными перепадами температуры ото дня к ночи, что неблагоприятно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющих склонность к мигреням.

Негативное влияние погодных факторов может усугубить возмущенный геомагнитный фон.

amn.net.ua