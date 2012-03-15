В Японии перевернулся автобус с воспитанниками детсада

В Японии автобус, в котором дети ехали в детский сад, столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся на перекрестке в городе Цукуба префектуры Ибараки.

30 детей и четверо взрослых доставлены в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное полицейское управление.

По словам водителя автобуса, ехавшего по главной дороге, он попытался избежать столкновения с неожиданно выскочившей слева легковой машиной и не справился с управлением.

В больницу были доставлены 30 детей, водитель автобуса и воспитательница, а также водитель и пассажир легковой машины. По заключению врачей, 11 детей получили легкие ушибы, состояние взрослых также не вызывает серьезных опасений.

Полиция ведет расследование причин происшествия.