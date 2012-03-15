Как дома избавиться от веснушек?
10:12, 15 марта 2012Зарубежные новости
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Натираем сладкий перец на терке...
Натираем сладкий перец на терке и наносим на очищенную кожу на 30 минут. Смываем холодной водой и втираем питательный крем по типу кожи.
Петрушку пропускаем через мясорубку и накладываем тонким слоем на очищенную кожу лица на 20-30 минут. Смываем холодной водой и наносим на влажную кожу питательный крем.
Клубнику, землянику или черную смородину нужно истолочь и наложить на лицо. Через полчаса смываем теплой водой.
Если много веснушек, а кожа жирная и смуглая, то каждый день перед сном хорошо протирать кожу соком лимона. Для этого разбавь 2 чайные ложки сока лимона половиной стакана воды.
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