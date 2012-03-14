В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня на северо-востоке Японии, объявлена угроза цунами, передает РИА «Новости» со ссылкой на геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 260 километрах юго-восточнее портового города Кусиро на острове Хоккайдо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

По данным геологической службы, через несколько секунд после землетрясения в том же районе произошел еще один подземный толчок магнитудой 6,8.

Национальное Метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе возникновения цунами в префектурах Аомори и Иватэ на острове Хоккайдо, при этом высота вызванных стихией волн составит, по прогнозу, не более полуметра.

Год назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название Великого землетрясения. Оно вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести свыше 19 тысяч человек. Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили разрушения.