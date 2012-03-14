Кальций и витамин D помогают худеть

Кальций и витамин D влияют на метаболизм в организме человека, то есть, на его вес, пришли к выводу ученые из университета Куртин в Перте.

В ходе исследования ученые из Австралии выяснили, что вещества кальций и витамин D ускоряют окисление жира после приема пищи. Кальций участвует в подавлении ферментов, которые стимулируют накопление жиров, а, кроме того, увеличивает потерю энергии за счет выведения жиров из организма. Витамин D увеличивает чувствительность к инсулину, что отражается на объеме и окислении употребляемой пищи.

Механизм воздействия веществ пока до конца не понятен, потому нужны дополнительные исследования. Однако на данном этапе эксперты пришли к выводу, что кальций и витамин D участвуют в сжигании калорий.

newsland.ru