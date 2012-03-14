Антицеллюлитная диета
Каких продуктов остерегаться, как чумы?..
Бугристая «апельсиновая корка», скрывающая прекрасные бедра и ягодицы - вот источник плохого настроения для многих поклонниц бикини, однако может ли антицеллюлитная диета спасти вас от этой напасти, как уверяют врачи?
Если вы страдаете от «эффекта апельсиновой корки», знайте, что вы не одиноки - этой напасти подвержено приблизительно 90% женского населения планеты, хотя она более распространена среди жительниц Европы и Америки.
Более того, целлюлит не разбирает, кого поразить: толстушку или модель, наследницу многомиллионной империи или девушку из многодетной семьи - от этого бедствия не защищены даже знаменитости.
Что такое целлюлит?
Целлюлит - всего-навсего отложения обыкновенного жира, однако с возрастом волокна, соединяющие кожу с мышцами, сокращаются и утолщаются, в результате чего под кожей угадываются мелкие комочки.
Многомиллиардная индустрия красоты поспешила воспользоваться этой распространенной проблемой - в любом косметическом магазине в любом уголке мира вы непременно найдете антицеллюлитное средство - лосьон, крем или даже таблетки. Однако существует ли более простой и дешевый способ избавиться от целлюлита?
Отказ от любимой еды и постоянное недоедание вряд ли решат эту проблему, однако правильное питание, потребление (вы, наверное, догадались) большого количества воды и регулярные занятия фитнесом в конце концов дадут ощутимый результат.
Антицеллюлитная диета
Итак, пришло время забыть о чипсах, пирожных и хот-догах - если, конечно, вы в самом деле хотите избавиться от «апельсиновой корки».
Хотя целлюлит в равной мере поражает как полных, так и худых женщин, у людей с избыточным весом эта проблема стоит острее. Однако не следует впадать в крайности и садиться на слишком строгую диету - чересчур интенсивное похудение приведет к потере мышечной ткани, что лишь подчеркнет все неровности. Главное - сбалансированная диета.
Диета: рекомендуемые продукты
Можете вдоволь наедаться богатыми клетчаткой продуктами - фасолью, чечевицей, фруктами, овощами, черным хлебом, макаронами и спагетти и коричневым рисом; постным мясом - цыпленком и индюшатиной, а также жареной или запеченной рыбой.
В ежедневный рацион также можно включить низкокалорийный йогурт и молоко, но в умеренном количестве, равно как и тыквенные и подсолнечные семечки и орехи - источники здоровых жиров. Старайтесь есть натуральную пищу, максимально простую в приготовлении, т.е. не ваш обычный завтрак из бутербродов.
Диета: запрещенные продукты
Очищенных продуктов вроде рафинированного сахара, белого хлеба, белого риса и вермишели, жирного мяса и продуктов, содержащих гидрогенизованновые жиры, например, тортов и выпечки, остерегайтесь как чумы.
«Правильные продукты», как правило, содержат много клетчатки или являются диуретиками (помогают вывести из организма избыток жидкости), т.е. они способствуют выведению из организма токсинов. А «неправильные продукты» просто блокируют токсины внутри.
Занятия фитнесом против целлюлита
Займитесь спортом - и ваше тело отблагодарит вас, сжигая все ненужные запасы жира. Отлично, что вы занимаетесь ходьбой, ездой на велосипеде и другими упражнениями, улучшающими работу сердечно-сосудистой системы, однако не забывайте и о нагрузке на мышцы.