Антицеллюлитная диета

Буг­рис­тая «апель­си­но­вая кор­ка», скры­ва­ю­щая пре­крас­ные бед­ра и яго­ди­цы - вот ис­точ­ник пло­хо­го на­стро­е­ния для мно­гих по­клон­ниц би­ки­ни, од­на­ко мо­жет ли ан­ти­цел­люлит­ная ди­е­та спас­ти вас от этой на­пас­ти, как уве­ря­ют вра­чи?

Если вы стра­да­е­те от «эф­фек­та апель­си­но­вой кор­ки», знай­те, что вы не оди­но­ки - этой на­пас­ти под­вер­же­но при­бли­зи­тель­но 90% жен­ско­го на­се­ле­ния пла­не­ты, хо­тя она бо­лее рас­прост­ра­не­на сре­ди жи­тель­ниц Ев­ро­пы и Аме­ри­ки.

Бо­лее то­го, цел­люлит не раз­би­ра­ет, ко­го по­ра­зить: толс­туш­ку или мо­дель, на­след­ни­цу мно­го­мил­ли­он­ной им­пе­рии или де­вуш­ку из мно­го­дет­ной семьи - от это­го бедст­вия не за­щи­ще­ны да­же зна­ме­ни­тос­ти.

Что та­кое цел­люлит?

Цел­люлит - все­го-на­все­го от­ло­же­ния обык­но­вен­но­го жи­ра, од­на­ко с воз­рас­том во­лок­на, со­еди­ня­ю­щие ко­жу с мыш­ца­ми, со­кра­ща­ют­ся и утол­ща­ют­ся, в ре­зуль­та­те че­го под ко­жей уга­ды­ва­ют­ся мел­кие ко­моч­ки.

Мно­го­мил­ли­ард­ная ин­дуст­рия кра­со­ты по­спе­ши­ла вос­поль­зо­вать­ся этой рас­прост­ра­нен­ной про­бле­мой - в лю­бом кос­ме­ти­чес­ком ма­га­зи­не в лю­бом угол­ке ми­ра вы не­пре­мен­но най­де­те ан­ти­цел­люлит­ное средст­во - лось­он, крем или да­же таб­лет­ки. Од­на­ко су­щест­ву­ет ли бо­лее прос­той и де­ше­вый спо­соб из­ба­вить­ся от цел­люли­та?

От­каз от лю­би­мой еды и по­сто­ян­ное не­до­еда­ние вряд ли ре­шат эту про­бле­му, од­на­ко пра­виль­ное пи­та­ние, по­треб­ле­ние (вы, на­вер­ное, до­га­да­лись) боль­шо­го ко­ли­чест­ва во­ды и ре­гу­ляр­ные за­ня­тия фит­не­сом в кон­це кон­цов да­дут ощу­ти­мый ре­зуль­тат.

Ан­ти­цел­люлит­ная ди­е­та

Итак, при­шло вре­мя за­быть о чип­сах, пи­рож­ных и хот-до­гах - если, ко­неч­но, вы в са­мом де­ле хо­ти­те из­ба­вить­ся от «апель­си­но­вой кор­ки».

Хо­тя цел­люлит в рав­ной ме­ре по­ра­жа­ет как пол­ных, так и ху­дых жен­щин, у лю­дей с из­бы­точ­ным ве­сом эта про­бле­ма сто­ит ост­рее. Од­на­ко не сле­ду­ет впа­дать в край­нос­ти и са­дить­ся на слиш­ком стро­гую ди­е­ту - че­рес­чур ин­тен­сив­ное по­ху­де­ние при­ве­дет к по­те­ре мы­шеч­ной тка­ни, что лишь под­черк­нет все не­ров­нос­ти. Глав­ное - сба­лан­си­ро­ван­ная ди­е­та.

Ди­е­та: ре­ко­мен­ду­е­мые про­дук­ты

Мо­же­те вдо­воль на­едать­ся бо­га­ты­ми клет­чат­кой про­дук­та­ми - фа­солью, че­че­ви­цей, фрук­та­ми, ово­ща­ми, чер­ным хле­бом, ма­ка­ро­на­ми и спа­гет­ти и ко­рич­не­вым ри­сом; пост­ным мя­сом - цып­лен­ком и ин­дю­ша­ти­ной, а так­же жа­ре­ной или за­пе­чен­ной ры­бой.

В еже­днев­ный ра­ци­он так­же мож­но вклю­чить низ­ко­ка­ло­рий­ный йо­гурт и мо­ло­ко, но в уме­рен­ном ко­ли­чест­ве, рав­но как и тык­вен­ные и под­сол­неч­ные се­меч­ки и оре­хи - ис­точ­ни­ки здо­ро­вых жи­ров. Ста­рай­тесь есть на­ту­раль­ную пи­щу, мак­си­маль­но прос­тую в при­го­тов­ле­нии, т.е. не ваш обыч­ный зав­трак из бу­тер­бро­дов.

Ди­е­та: за­пре­щен­ные про­дук­ты

Очи­щен­ных про­дук­тов вро­де ра­фи­ни­ро­ван­но­го са­ха­ра, бе­ло­го хле­ба, бе­ло­го ри­са и вер­ми­ше­ли, жир­но­го мя­са и про­дук­тов, со­дер­жа­щих гид­ро­ге­ни­зо­ван­но­вые жи­ры, на­при­мер, тор­тов и вы­печ­ки, осте­ре­гай­тесь как чу­мы.

«Пра­виль­ные про­дук­ты», как пра­ви­ло, со­дер­жат мно­го клет­чат­ки или яв­ля­ют­ся ди­уре­ти­ка­ми (по­мо­га­ют вы­вес­ти из ор­га­низ­ма из­бы­ток жид­кос­ти), т.е. они спо­собст­ву­ют вы­ве­де­нию из ор­га­низ­ма ток­си­нов. А «не­пра­виль­ные про­дук­ты» прос­то бло­ки­ру­ют ток­си­ны внут­ри.

За­ня­тия фит­не­сом про­тив цел­люли­та

Зай­ми­тесь спор­том - и ва­ше те­ло от­бла­го­да­рит вас, сжи­гая все не­нуж­ные за­па­сы жи­ра. От­лич­но, что вы за­ни­ма­е­тесь ходь­бой, ез­дой на ве­ло­си­пе­де и дру­ги­ми уп­раж­не­ни­я­ми, улуч­ша­ю­щи­ми ра­бо­ту сер­деч­но-со­су­дис­той сис­те­мы, од­на­ко не за­бы­вай­те и о на­груз­ке на мыш­цы.

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