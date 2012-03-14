Лечебные свойства корицы
Способствует снижению веса...
Корица — одна из самых популярных специй в кулинарии. Помимо отменных вкусовых характеристик, корица обладает еще и целым спектром лечебных свойств.
Эфирное масло корицы является одним из основных компонентов в лекарствах от простуды, его добавляют в согревающие мази и лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Свойства корицы:
•способствует повышению аппетита и нормализации работы пищеварительной системы,
•стимулирует работу печени, почек и желчного пузыря,
•повышает работоспособность,
•укрепляет нервную систему,
•улучшает настроение,
•помогает бороться с депрессией,
•обладает антисептическим, противобактериальным, жаропонижающим и мочегонным действием
Ученные доказали что, регулярное употребление корицы улучшает усвояемость сахара и снижает уровень глюкозы, триглицеридов и «плохого» холестерина в крови, что особенно важно при сахарном диабете.
Также употребление корицы способствует снижению веса.