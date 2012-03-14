Лечебные свойства корицы

Корица — одна из самых популярных специй в кулинарии. Помимо отменных вкусовых характеристик, корица обладает еще и целым спектром лечебных свойств.

Эфирное масло корицы является одним из основных компонентов в лекарствах от простуды, его добавляют в согревающие мази и лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Свойства корицы:

•способствует повышению аппетита и нормализации работы пищеварительной системы,

•стимулирует работу печени, почек и желчного пузыря,

•повышает работоспособность,

•укрепляет нервную систему,

•улучшает настроение,

•помогает бороться с депрессией,

•обладает антисептическим, противобактериальным, жаропонижающим и мочегонным действием

Ученные доказали что, регулярное употребление корицы улучшает усвояемость сахара и снижает уровень глюкозы, триглицеридов и «плохого» холестерина в крови, что особенно важно при сахарном диабете.

Также употребление корицы способствует снижению веса.

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