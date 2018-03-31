Как читать чужие мысли по глазам?

Обычно наши глаза «следуют» за нашими мыслями, и порой, просто смотря нам в глаза, другие люди могут понять, о чем мы размышляем, пишет hypnosiscontrol.com. Вы наверняка согласитесь, что читать мысли другого человека по его глазам является очень полезным навыком? Благодаря этому каждый сможет понять, обманывают ли его или определить, интересно ли вашему собеседнику то, о чем вы ему рассказываете. Этим полезным навыком в совершенстве владеют игроки в покер.

«Глаза в глаза». Подобный контакт с собеседником свидетельствует о том, что он очень заинтересован в разговоре с вами. Продолжительный зрительный контакт может говорить о том, что человек напуган и/или не доверяет вам. Недолгий зрительный контакт — человек обеспокоен и/или не заинтересован в беседе с вами. А полное отсутствие зрительного контакта свидетельствует о полном безразличии вашего собеседника к вашему разговору.

Человек смотрит вверх. Поднятые вверх глаза являются признаком проявления презрения, сарказма или раздражения, адресованного вам. В большинстве случаев подобный «жест» означает проявление снисходительности.

Если человек смотрит в верхний правый угол, он визуально представляет себе хранимую в памяти картинку. Попросите кого-нибудь описать внешность какого-то человека, и ваш собеседник обязательно поднимет глаза вверх и посмотрит вправо.

Если человек отводит глаза в верхний левый угол, это свидетельствует о том, что он наглядно пытается себе что-то представить. Когда мы пытаемся использовать свою фантазию для того, чтобы зрительно «нарисовать» какую-то картинку, мы поднимаем глаза вверх и смотрим влево.

Если ваш собеседник смотрит вправо, это означает, что он пытается вспомнить что-то. Попробуйте попросить кого-нибудь вспомнить мелодию песни, и человек обязательно бросит взгляд вправо.

Смотря влево, люди придумывают звуки. Когда человек представляет себе какой-то звук или составляет новую мелодию, он смотрит влево. Попросите кого-нибудь вообразить звук гудок машины под водой, и он непременно взглянет влево.

Если ваш собеседник опускает глаза и смотрит вправо, этот человек ведет так называемый «внутренний» диалог с самим собой. Ваш собеседник может обдумывать что-то сказанное вами, или может размышлять над тем, что сказать вам дальше.

Если человек опускает глаза вниз и смотрит влево, он думает о своем впечатлении, полученном от чего-либо. Спросите собеседника, какие чувства он испытывает в свой день рождения, и прежде чем ответить вам, человек опустит глаза и взглянет влево.

Опустив глаза, мы показываем, что чувствуем себя не очень комфортно или даже смущенно. Зачастую, если человек стесняется или не хочет разговаривать, он опускает глаза. В азиатской культуре не смотреть человеку в глаза, опустить взор вниз при разговоре собеседником является нормой.

Эти «правила» обычно соблюдаются всеми нами. Но левша делают все наоборот: правша смотрит вправо, левша влево, и наоборот.

Как определить, что вам врут?

Нет абсолютно верного алгоритма, по которому можно определить, врет ваш собеседник, или нет. Лучший вариант – задать элементарный вопрос, например, «какого цвета твоя машина?». Если человек поднимет глаза и взглянет вправо (или влево, если он левша), то ему вполне можно верить. Таким образом, в будущем можно понять, обманывают вас или же нет.

Например, рассказывая вам о том, что произошло в классе, ваш друг смотрит вправо; говоря о своих каникулах, он постоянно поднимает глаза вверх и бросает взгляд вправо. Скорее всего, все сказанное им – правда. Но когда он делится с вами впечатлениями о прекрасной девушке, которую он встретил на днях, и его глаза устремлены в верхний левый угол, вы можете сделать вывод, что он явно «приукрашивает».

Научившись контролировать свой взор, человек может заставить других безоговорочно верить ему. (Как же можно соврать, смотря человеку прямо в глаза?)

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