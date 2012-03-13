Яблочный уксус сделает фигуру стройнее

Регулярное употребление в пищу яблочного уксуса благоприятно влияет на обмен веществ и улучшает фигуру, — говорят японские ученые.

Исследователи провели эксперимент, во время которого 200 добровольцев дважды в день принимали небольшую дозу яблочного уксуса. В результате приема дневной нормы (30 миллилитров уксуса — 1500 мг уксусной кислоты), объемы талий участников через три месяца сократились на 1,85см. Те участники, у которых дозы были меньше, а уксус менее концентрирован, также отметили улучшение фигуры, хотя и не такое заметное.

Точка в исследованиях поставлена пока не была. Специалисты говорят, что это – только промежуточные результаты.

scienceblog.ru