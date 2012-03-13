Как похудеть и не навредить

Ученые пришли к печальному выводу, что различные диеты больше вредят, чем приносят пользу человеческому организму. Об эффективности диет говорит и тот факт, что если бы они действительно помогали, то их не было бы такое количество.

Наибольший урон человеку приносят диеты, составленные без наблюдения диетолога. Ведь должны учитываться особенности каждого организма и для каждого индивида должна составляться особая цепочка правильного питания. Наименьшая неприятность от подобных диет, это чрезмерное повышение веса. Согласно статистике, около 90% людей, сидевших на диете, через год снова «возвращают» сброшенные килограммы. Подобное явление носит название «диетического маятника».

Помимо вреда, наносимого сердцу и имунной системе, существует еще один неприятный факт. После того, как вы похудели, а потом набрали вес, вам будет все сложнее худеть снова. Таким образом, чем дольше вы сидите на «маятниковой диете», тем тяжелее становится сбросить лишние килограммы. В конечном итоге вы просто «опускаете руки» и уже не следите за своим рационом.

Если вы действительно хотите похудеть, не навредив своему здоровью, то главным приоритетом для вас должен стать здоровый образ жизни. Лежа на диване и моря себя голодом вы не добьетесь нужного результата. Вот несколько советов, которые помогут решить проблему лишнего веса:

1.Старайтесь употреблять низкокалорийную пищу

2.Пейте больше воды

3.В рационе должно быть как можно больше пищи, богатой клетчаткой

4.Ешьте не спеша, хорошо пережевывая пищу

5.Кладите вилку на стол, когда пережевываете пищу

6.Контролируйте порции

7.Заменяйте продукты (горчица вместо майонеза)

8.Акцент на белковой пище

9.Больше двигайтесь, старайтесь вести активный образ жизни

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