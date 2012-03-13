В Бангладеш 150 чел. пропали без вести после крушения парома

В Бангладеш по меньшей мере 150 человек считаются пропавшими без вести после крушения парома.

Трагедия произошла сегодня утром на реке Мегхна – двухпалубный паром, на борту которого находились около 200 человек, столкнулся с другим судном и затонул, сообщает радио «Свобода».

По данным полиции, спасены 35 человек. По их словам, в момент крушения большинство пассажиров парома спали. На месте крушения работают спасатели.