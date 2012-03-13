Язык - зеркало твоих болезней

Открыв рот и взглянув в зеркало, можно узнать о том, какие болезни прячутся в твоем организме.

Складка, идущая по середине языка, указывает на нарушения в позвоночнике. Сердцу и печени принадлежит передняя треть языка, а середина отводится желудку, поджелудочной железе и селезенке. За состоянием нижних отделов кишечника "следит" корень языка. А боковые его участки отвечают за печень и почки.

Когда организм здоров, на языке нет налета, трещин и линий, а его цвет бледно-розовый. Желтый цвет свидетельствует о нарушении функций пищеварительной системы, а когда заболевание носит тяжелый хронических характер, налет на языке становится черным.

При нарушении пищеварения на языке могут также оставаться и отпечатки зубов. При запорах и интоксикации налет белый и плотный, а при заболеваниях легких - коричневый. У больных, страдающих нарушениями сердечной и легочной систем и заболеваниями крови, язык темно-красный, и, наоборот, он бледный при анемии и истощении.

Фиолетовый язык наблюдается при тяжелых заболеваниях крови и легких. Синий язык свидетельствует о серьезных нарушениях сердечно-легочной и почечной систем (за помощью врача следует обратиться незамедлительно). Искривленная линия посередине языка говорит о "выбитости" отдельных позвонков.

"Географический" язык, когда наблюдается неравномерное слущивание сосочков, чаще встречается у детей до трех лет и может свидетельствовать о токсикозе во время беременности, неправильном течении родов, а также быть признаком диатеза.

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